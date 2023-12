Ob trku se je iztirilo 20 vagonov, začeli so odstranjevati posledice (FOTO)

Pri Reki na Hrvaškem so v sredo začeli odstranjevati posledice ponedeljkove železniške nesreče, v kateri sta trčila tovorni vlak in tirno vozilo. Ob trku se je iztirilo 20 vagonov, več kot 1000 ton koruze, ki jo je prevažal vlak, pa se je razsulo po progi. Tovorni vlak in tirno vozilo za vzdrževanje železniške infrastrukture sta trčila med železniškima postajama Meja in Škrljevo vzhodno od Reke. Poškodovanih v nesreči ni bilo, nastala pa je velika gmotna škoda.

V zadnjem vagonu je še vedno tovor

Sanacija proge bo zahteven podvig, so za hrvaško javno radiotelevizijo HRT v sredo pojasnili v zagrebškem tehničnem servisu železniških vozil, ki pomaga delavcem podjetja Hrvatske željeznice (HŽ). Najprej bodo poskušali rešiti zadnji vagon, v katerem je še vedno tovor. Nato bodo morali odstraniti tirno vozilo in preostalih 19 vagonov, ki jih ni mogoče rešiti, kar pomeni okoli 400 ton materiala. Na koncu jih čaka odstranjevanje raztresenega tovora, približno 1100 ton koruze.

FOTO: Nel Pavletic/Pixsell

FOTO: Nel Pavletic/Pixsell

Prekinitev prometa

Po poročanju HRT na Reko iz Slovenije danes prihaja tudi teleskopsko dvigalo, s katerim bodo poskušali odstraniti tirno vozilo in dvigniti lokomotivo na tir. Celotna sanacija, ki vključuje popravilo 220 metrov poškodovanega dela proge, bo po ocenah HŽ sicer trajala okoli 10 dni.

FOTO: Nel Pavletic/Pixsell

FOTO: Nel Pavletic/Pixsell

Poleg uničenih vagonov in izgubljenega tovora bo finančne izgube prinesla tudi prekinitev prometa. Prevoz blaga iz reškega pristanišča in do njega trenutno namreč poteka čez Slovenijo.