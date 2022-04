Putin s povračilnimi ukrepi: poglejte, s čim je tokrat zagrozil »neprijateljskim« državam

Rusija bo po napovedih predsednika Vladimirja Putina skrbno nadzorovala izvoz hrane v »neprijateljske« države. Zagotovil je, da ruska proizvodnja sicer v celoti pokriva domače potrebe. Obsodil je tudi zahodne sankcije proti energetskemu gigantu Gazpromu in posvaril pred povračilnimi ukrepi.

»V luči globalnega pomanjkanja hrane bomo morali biti letos preudarni pri izvozu naših zalog v tujino in skrbno spremljati izvoz v države, ki so očitno neprijateljske,« je na srečanju na temo kmetijstva v Moskvi po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Putin.

Ruski voditelj je zagotovil, da bo domača proizvodnja zadostila potrebam, ob tem pa je pozval še k njenemu dvigu, da bi nadomestili izpad uvoza. »Zastaviti si moramo jasne cilje za nadomeščanje uvoza in jim v bližnji prihodnosti vztrajno slediti,« je poudaril Putin, pri tem pa izpostavil potencial Rusije pri kmetijstvu, industriji in znanosti.

Obsodil sankcije in posvaril pred povračilnimi ukrepi

Prav tako je Putin danes obsodil sankcije proti ruskemu energetskemu gigantu Gazpromu in posvaril pred povračilnimi ukrepi. Nemška vlada se je namreč v ponedeljek zvečer odločila, da bo država začasno prevzela skrbništvo nad Gazpromovo nemško podružnico Gazprom Germania.

Ta ima v lasti več pomembnih naložb na področju energetike. Med njimi so dobavitelj plina Wingas, ki ima po poročanju tujih tiskovnih agencij približno petinski delež na trgu, družba Astora, ki upravlja z nekaterimi skladišči plina, in družba za trgovanje s plinom s sedežem v Londonu.

Ker gre za podjetje, ki je bistvenega pomena za oskrbo Nemčije s plinom, so se za zagotovitev varnosti oskrbe in kritične infrastrukture v luči razdora, ki ga je med Rusijo in Zahodom vnesel ruski napad na Ukrajino, v Berlinu odločili za omenjeni korak. Vlogo skrbnika bo igral nemški regulator prenosnega omrežja Bundesnetzagentur, ukrep za zdaj velja do 30. septembra.

Gazprom je sicer v petek sporočil, da se umika iz nemške hčerinske družbe, ni pa nemškim oblastem sporočil nove lastniške strukture.

»Razmere v energetskem sektorju se poslabšujejo zaradi brutalnih ukrepov, vključno z administrativnim pritiskom na naše podjetje Gazprom v nekaterih evropskih državah,« Putina povzema AFP. »Lahko slišimo izjave uradnikov o potencialni nacionalizaciji našega premoženja,« je poudaril in dodal: »Če bomo šli tako daleč, ne pozabimo, da gre za dvorezen meč.«