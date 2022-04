Analiza: se mrtvi na posnetkih res premikajo? (VIDEO)

Svet se zgraža ob posnetkih trupel, ki ležijo med uničenimi tanki v Buči blizu Kijeva. Da je Rusija zagrešila genocid, ponavlja tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je sovražno vojsko označil za morilce, posiljevalce in roparje ter izrazil upanje, da bodo srhljive podobe videle tudi ruske matere, rusko vojsko pa je še obtožil iztrebljanja ukrajinskega naroda.

V Moskvi trdijo, da Kijev prireja dogodke, in zanikajo, da je za več kot 400 trupel civilistov, kolikor so jih odkrili v okolici ukrajinske prestolnice, kriva ruska vojska. Za mrtve so obtožili ukrajinske nacionaliste. Trdijo, da so prizori zrežirani, ker naj bi strokovnjaki na ruskem obrambnem ministrstvu ugotovili znake različnih ponaredkov med posnetki.

Enega izmed posnetkov ulice v Buči, ki ga Rusi prikazujejo kot zaigranega, je analiziral tudi srbski portal Istinomer. V ruskih medijih naj bi namreč trdili, da na tleh ležijo igralci, ki niso zares mrtvi. Na posnetku naj bi se videlo, kako eden izmed 'mrtvih' dvigne roko,ko se mimo njega odpelje avto s kamero, pa vstane. Posnetek si oglejte na spodnji povezavi – prvih šest sekund naj bi prikazovalo opisano.

Kot danes piše srbski Kurir, so z analizo odkrili, da je dvig roke pri truplu na tleh posledica madeža na vetrobranskem steklu avtomobila in ne drži, da ležeči v resnici ni mrtev. Na posnetku je le videti tako, kot da bi ležeče truplo dvignilo roko. Del, ki naj bi po ruski interpretacijah, predstavljal roko, je v nekem trenutku povsem ločen od telesa (med četrto in šesto sekundo posnetka)

Del posnetka, kjer naj bi bilo v stranskem ogledalu vidno, kako 'mrtvec' vstaja, pa so razložili takole. Bočna vzvratna ogledala na novih avtomobilih niso ravna, ampak blago konveksna, zaradi česar so predmeti v ogledalu videti manjši, kot so v resnici. Ob tem pa je tu še učinek vizualne distorzije, od tod menda iluzija, da je mrtvo telo vstalo.