Noro, kaj je storil turist v Bruslju: to škodo bo drago plačal (VIDEO)

Irski turist je uničil spomenik v Bruslju le dan po tem, ko so ga po 17.600 evrov vredni obnovi razkrili javnosti. Neimenovanega moškega so aretirali, ker je 10. septembra spomeniku mogočnega leva odtrgal del roke, poroča belgijski VRT NWS.

Gre za obnovljeni spomenik, ki stoji na ploščadi pred borzo v Bruslju, ki so jo odprli dan pred incidentom, njena obnova pa je stala 90 milijonov evrov. Gre za eno izmed bolj prepoznavnih stavb v središču Bruslja - Bourse, stavba nekdanje bruseljske borze, ki je bila včasih zaprta za javnost.

Na družbenih omrežjih se je razširil posnetek incidenta. Video prikazuje vidno opitega turista, kako pleza na kip. Nato se zravna in skuša s spomenika skočiti, pri tem pa zlomi baklo in velik del roke kipa, piše Independent.

Poglejte videoposnetek (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

Stroške ponovne obnove spomenika v Bruslju želijo izterjati od Irca

Policijske kamere so posnele dejanje nenamernega vandalizma, moškega pa naj bi policisti prestregli in aretirali v bližnji restavraciji s hitro prehrano. Lastniki želijo škodo, ki jo ocenjujejo na tisoč funtov, izterjati neposredno od turista.

Nel Vandevennet, ki je vodil projekt obnove, trdi, da je bil turist »veselo razpoložen«. »Popravila bodo stala veliko denarja, saj bodo delo morali opraviti pravi obrtniki ... Dela bo nadzorovala Agencija za spomenike in krajine bruseljske regije. Popravila bi radi opravili hitro, a bo obnova gotovo traja več tednov ali celo mesecev,« je dejal.

»Celotni stavbi je šele zdaj povrnjen nekdanji sijaj, vključno z levoma, ki sta bila v slabem stanju. Mislili smo, da bosta skulpturi uživali več spoštovanja. Zelo žalostno je, da se je to zgodilo,« je dodal. Gre za zadnjega v dolgem nizu incidentov, ki so jih to poletje povzročili turisti po Evropi.