Nikamor brez jedrskega kovčka: Putin ga je imel s seboj tudi na pogrebu (VIDEO)

Ruski predsednik Vladimir Putin ne gre nikamor brez jedrskega kovčka in tako ne niti na pogreb. Pred dnevi se je z njim pojavil na pogrebu Vladimirja Žirinovskega, vodje ruske ultra nacionalistične liberalno-demokratske stranke, ki je umrl v sredo v starosti 75 let. Zaradi kovčka so morali cerkev povsem izprazniti, poročajo tuji mediji.

Ob Putinu so bili njegovi varnostniki, vsi pa so opazili črni kovček, ki ga je nosil eden od varnostnikov. Šlo naj bi za jedrski kovček, ki je vedno ob Putinu, nosijo pa ga njegovi najbolj tesni sodelavci, pišejo mediji.

V kovčku naj bi se nahajalo belo stikalo. Gre za oddajnik, ki oddaja sporočila o izstrelitvi jedrskega orožja, ki je v pripravljenosti od začetka ruske invazije na Ukrajino.

Poleg tega obstajata še dva kovčka, a kje se nahajata ostaja skrivnost. Da bi bilo sporočilo o aktivaciji jedrskega orožja poslano, mora signal priti iz vseh treh oddajnikov, ki se nahajajo pri treh različnih osebah. Kovček je ves dan pod nadzorom in se odpre s pomočjo skrivne kode.

Sistem je povezan s posamezniki in agencijami, ki sodelujejo pri nadzoru strateških jedrskih sil. Kovček obstaja že od osemdesetih let, javnosti pa je bil prvič predstavljen leta 2019, nato pa je bila prikazana le notranjost brez tehničnih navodil.