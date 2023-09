To je Adamo, ki ni umrl, skrival se je v Grčiji. Žena že vložila tožbo za ločitev

Italijan Adamo Guerra, prodajalec gospodinjskih pripomočkov, je svojim staršem, prijatelju in (zdaj že bivši) ženi Rafaelli pustil tri poslovilna pisma, ki naj bi zvenela podobno. Namigoval je, da bo naredil samomor. »Pozdravljena, mama in oče, nimam veliko povedati, a žal je šlo vedno vse narobe. In zdaj je napočil čas, da temu naredim konec. Poskušal bom dobro opraviti vsaj ta zadnji korak, da vam prihranim bolečino pogreba,« je v enem od pisem zapisal zdaj 55-letni Guerra.

Adamo je starše prosil, naj »podajo roko Raffaelli in dekletom«, saj je imel tudi dve hčeri, stari 12 in 16 let. Nato je s svojega doma v Imoli v deželi Emilija - Romanja izginil 7. julija 2013. Teden dni po njegovem izginotju je policija v Anconi na italijanski jadranski obali našla njegov avtomobil. Dopuščali so možnost, da je naredil samomor, pa tudi, da je odšel prostovoljno, ter čez čas zaprli njegov primer. A njegova Rafaella sporočilom ni verjela: »Obljubila sem dekletoma, da ga bom iskala, dokler sem živa,« je povedala novinarjem.

Pred meseci je vložila tožbo za ločitev, zatem pa prejela klic svojega odvetnika; ta jo je šokiral s podatkom, da je njen mož živ! Februarja 2022 se je Guerra prijavil v register italijanskih državljanov, ki živijo v tujini. Moškega je nato v grškem kraju Patras izsledila ekipa televizijske oddaje Kdo ga je videl?, ki se ukvarja z iskanjem pogrešanih oseb. Izkazalo se je, da je Guerra po izginotju kupil vozovnico za trajekt do Patrasa, kjer je živel desetletje. »Zame on ni moški in ni oče,« je povedala Raffaella, ko je izvedela za skrivaštvo. Kako sta skrivanje sprejeli hčeri, ni znano.