Nerodnost na Hrvaškem: trčila audija iz premierjevega spremstva

V torek sta tik pred izvozom za Makarsko trčili vozili iz spremstva hrvaškega premierja Andreja Plenkovića, poročajo hrvaški mediji. Končalo se je s poškodbami na vozilu, nihče od vpletenih ni bil poškodovan.



Splitsko-dalmatinska policijska uprava je potrdila, da se je nesreča zgodila ob 11.53, ko je voznik audija z zagrebškimi registrskimi oznakami zaradi premajhne varnostne razdalje trčil v vozilo pred seboj. Voznik je prejel plačilni nalog.



V Plenkovićevem uradu so pojasnili, da sta trčili vozili sabora in vlade in ne službeni vozili notranjega ministrstva, ki pa sta bili del kolone vozil med obiskom premierja v Makarski.

