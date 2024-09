Nenavaden običaj: Islandci s pečin mečejo mlade mormone (VIDEO)

Sezona mormonov, morskih ptic iz družine njork, se je vrnila na Islandijo in z njo prihaja nenavaden običaj: ljudje mečejo ptičje mladiče s pečin. Sliši se kot trpinčenje živali, a gre za dolgoletno tradicijo, ki pticam pomaga, da se usmerijo v pravo smer, ko jih zmedejo mestne luči.

Metanje ptic s pečin večinoma poteka na Vestmanskih otokih, kjer mormoni gnezdijo v velikem številu. Tam živi največja kolonija mormonov v Evropi, kjer prikupne (in pametne) odrasle ptice postavljajo gnezda na pobočju pečine, da zavarujejo svoje rastoče mladiče. Ko pride čas, da mladi mormoni zapustijo gnezdo, se odpravijo proti morju, kjer preživijo prvih nekaj let svojega življenja. Pustolovščina se začne ponoči, ko ptice za orientacijo uporabijo lunino svetlobo, da vedo, v katero smer naj se usmerijo. Vendar pa je pojav električne razsvetljave stvari nekoliko zapletel.

Včasih mladi mormoni mestne luči zamenjajo za Luno in se odpravijo v notranjost otoka, kjer jih lahko zanese na otoške ceste in ulice ter pristanišče, kar je lahko naporen pa tudi nevaren ovinek. Na njihovo srečo so prebivalci Islandije veliki ljubitelji mormonov, zato so ustanovili redne reševalne ekipe in navadne družine, ki pticam priskočijo na pomoč, ko gre njihov prvi let po zlu. Reševalci lahko na vrhuncu sezone poberejo po 10 mladih mormonov na noč, pri čemer morajo tekmovati s časom, preden utrujene mlade ptice obtičijo na pečini ali odtavajo predaleč.

Kraj v tem času leta dobi pravi festivalski pridih.

Celotno pristanišče v mestu Vestmannaeyjabær na največjem otoku Heimaey je opremljeno z mrežami za lovljenje morebitnih izpustov ladijskega goriva, saj lahko nafta poškoduje njihovo perje in povzroči, da se utopijo. Vestmannaeyjabær v tem času leta dobi pravi festivalski pridih, ko ljudje ponoči patruljirajo po ulicah in iščejo ptičje mladiče, ki potrebujejo pomoč.

Izpuščanje v divjino

Metanje mladih mormonov s pečin se sliši precej dramatično, vendar je to spodbuda, ki jo ptice potrebujejo, ko so preutrujene, da bi poletele same. Ali kakor je ameriška popotnica, fotografinja in ljubiteljica živali Kyana Sue Powers zapisala za spletni turistični portal Inspired By Iceland: »Ko so mlade ptice enkrat v zraku, vedo, kako poskrbeti za ostalo.«

»Mormonov pri pobiranju ne poškodujemo, v škatlah pa jih zadržimo le do naslednjega dne. Mlade ptice pripeljemo na južno stran otoka. Lokacijo je na Googlovih zemljevidih ​​mogoče najti pod oznako Beautiful Puffin and Shore View. Tam je na pečinah in v zraku na stotine odraslih mormonov in reševalci lahko najdene mladiče drugega za drugim izpuščajo v divjino. Otroci vseh starosti in odrasli trdno primejo ptice in jih vržejo visoko v zrak nad morske pečine. Občasno se kakšen bolj neroden mormonček skotali po strmini, a ko dojame, da je v zraku, nagonsko zamahne s krili in odleti proti oceanu,« sklene Kyana Sue Powers.