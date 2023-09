Nemci, šokirani nad počitnicami na Jadranu, vse posneli: Do plaže sva se prebila skozi smeti, kakšen je bil šele hotel ...

Melanie Zeeb in Michael Bürger iz Berlina sta želela preživeti 12 dni v Albaniji, se sprostiti in uživati ​​na letnem dopustu. Vendar sta namesto mirnega dopusta doživela pravo grozljivko. Kot poroča RTL, sta rezervirala aranžma za okoli 1300 evrov, ki je vključeval hotel s štirimi zvezdicami in let.

»Ko sva pristala v Albaniji, sva vzeli taksi, taksist pa naju je opozoril in rekel, da upa, da najin hotel ni na tem območju,« je povedala Melanie Zeeb in poudarila, da se je opozorilo taksista res uresničilo.

»Hotel je bil obdan s smetmi in smradom. V hotelu so bile tudi smeti. Namesto da bi se sprostili na zasebni plaži, oglaševani v opisu hotela, smo se morali prebiti skozi smeti. V oglasu so obljubljali tudi telovadnico, notranji in zunanji bazen, a tega ni. Bar na strehi hotela spominja na bojno polje,« je dejala Melanie.

Zahtevali še doplačilo

S partnerjem Michaelom sta z mobilnimi telefoni fotografirala in posnela grozljivo stanje v hotelu.

Toda namesto, da bi hotel turistom nadomestil vse te nevšečnosti, zahteva celo doplačilo! 25 evrov na dan na osebo, skupaj torej še 550 evrov, menda za storitve, kot so elektrika, voda in uporaba sob.

»Če jim ne plačaš, te bodo vrgli iz hotela,« je rekla Melanie Zeeb.

Po stiku z RTL so se novinarji obrnili na podjetje Opodo, pri katerem je bilo potovanje rezervirano.

»Po stiku z ustreznim ponudnikom storitev in hotelom VH Eurostar Durres Hotel & Private Beach je hotel potrdil, da je v končno ceno namestitve vključeno doplačilo v višini 25 evrov na osebo na noč. Potrdili so nam tudi, da 25 evrov vključuje turistično takso in pristojbine za hotelske storitve. Po obravnavi primera bodo ti stroški vrnjeni turistom,« so sporočili iz Opoda.

Naslednji problem

Melanie Zeeb in Michael Bürger sta samo želela domov iz hotela groze. Toda povratni let postane naslednji problem. Zaradi prezasedenosti niso mogli na let iz Tirane v Berlin. Letalska družba zagotavlja namestitev in hrano, ne pa tudi novega leta neposredno v Berlin. Namesto tega je par dobil možnost leteti iz Tirane v Köln. Zdi se, da letalskemu prevozniku ni mar, kako bo šel iz Kölna v Berlin.

Novinarji RTL so ponovno poklicali Opodo. In par je imel srečo. Podjetje je na lastne stroške rezerviralo let preko Frankfurta do Berlina za naslednji dan.

»Opodo nam je tudi obljubil, da nam bo povrnil celotne stroške potovanja,« je povedala Melanie, poroča Jutranji list.

