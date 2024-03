Nemci bodo kmalu lahko v javnosti posedovali do 25 gramov marihuane

Potem ko je bundestag februarja potrdil zakon o delni legalizaciji konoplje za osebno rabo, je zeleno luč zakonu danes prižgal tudi zgornji dom nemškega parlamenta, bundesrat. Od 1. aprila dalje bodo tako Nemci lahko v javnosti posedovali do 25 gramov te droge in doma gojili do tri rastline za osebno rabo.

Obenem bodo lahko odrasli doma hranili do 50 gramov. Kajenje marihuane na javnih mestih bo prepovedano v šolah, športnih objektih in v njihovi neposredni bližini.

Prodaja in nakup bosta še vedno prepovedana, vendar pa se bodo lahko potrošniki, ki ne želijo gojiti rastlin doma, pridružili nekomercialnim društvom za kolektivno gojenje. Ti bodo lahko imeli največ 500 članov s stalnim prebivališčem v Nemčiji in si bodo substanco lahko medsebojno dobavljali za osebno uporabo - do največ 50 gramov na člana na mesec.

Zakon je podpiral

Najpozneje v 18 mesecih po začetku veljavnosti zakona, ki je v državi sprožil burno razpravo, bodo med drugim opravili prvo oceno njegovega vpliva na mlade.

Zakon je med drugim podpiral nemški zdravstveni minister Karl Lauterbach, češ da trenutne razmere niso vzdržne zaradi vse večjega števila uporabnikov in širjenja črnega trga. Pričakujejo, da se bo ta zmanjšal za 75 odstotkov, minister pa se nadeja tudi, da bo izobraževanje na tem področju pomagalo omejiti porabo in zlorabe.

Zakonu medtem niso naklonjeni nemški organi pregona, ki menijo, da bodo konfliktne situacije z državljani neizbežne, obenem pa naj bi zakon pomenil le še več dela zanje.