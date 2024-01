Vas zanima, kje so najlepše plaže? Med 100 najlepšimi sta dve hrvaški

Če za naslednje leto načrtujete potovanje v tople kraje, lahko navdih poiščete na seznamu najlepših svetovnih plaž, ki so ga sestavili pri Lonely Planetu. Večina jih je, pričakovano, na destinacijah Florida, Havaji, Sejšeli, Filipini, Tajska, Francoska Polinezija in Avstralija, med njimi pa najdemo tudi nekaj takšnih, na katere boste namesto kopalk morali s seboj vzeti toplejša oblačila.

Beli klifi Scale dei Turchi FOTO: Valeriomei/Getty Images

Na otočku Južna Georgija si boste plažo delili s pingvini in morskimi sloni. FOTO: Hugo Torres/Getty Images

Ena takšnih je denimo peščena plaža na otočku Južna Georgija v južnem Atlantskem oceanu, ki je približno enako oddaljen od skrajnega juga Argentine in severnega roba Antarktike. Na njem domujejo pingvini in morski sloni, obiskati pa ga je mogoče v sklopu popotovanja po Falklandskih otokih. Na njem ni stalnih prebivalcev, je pa običajno tam okrog 30 ljudi, večinoma znanstvenikov, ki proučujejo floro in favno, vreme, sestavo tal in podobno. Sta pa na otoku muzej in cerkev, oboje je mogoče obiskati po najavi.

Med najbolj privlačne se je uvrstila plaža na otočku Južna Georgija v južnem Atlantskem oceanu.

Nam precej bližje plaže, ki so se znašle na seznamu najlepših, so v Črni gori, na Kreti, v Španiji, na Siciliji in seveda Hrvaškem. Pri naših južnih sosedih sta ustvarjalce seznama najbolj navdušila Bol na Braču in Punta Rata na Makarski rivieri. Najlepša plaža v Črni gori je v Svetem Štefanu, na Kreti je najbolj privlačna plaža Elafonissi, znana po nežno rožnati mivki, na Siciliji je vredno obiskati plažo Scala dei Turchi in njene snežno bele klife, v Španiji oziroma na Balearskih otokih pa Formentero, kjer se nežna mivka dotika kristalno čistega turkiznega morja.