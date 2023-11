Ne veste kam z denarjem? Za spanje v šotoru vam zaračunajo od 3360 evrov na dan

Ob misli na najdražji hotel v kateri koli deželi človek pomisli na udobne mehke postelje, razkošne sobe in kulinarično razvajanje, vendar boste v hotelu Nomad Greenland, najdražjem hotelu na Grenlandiji, doživeli zgolj slednje.

Lahko se odpravite na pohod do bližnjih čudovitih slapov.

Medtem ko vam bo obroke pripravljal kuhar z Michelinovo zvezdico, boste morali, kar se tiče preostalega ugodja in udobja, malce stisniti zobe – za najmanj 3360 evrov na noč za dva boste namreč spali kar v šotoru. Že res, da so tipiji postavljeni na karseda očarljivem mestu in ponujajo čudovit razgled na jugozahodno obalo, vendar pa navsezadnje v eni najbolj hladnih dežel na svetu spite praktično pod milim nebom.

Preproge iz živalskega krzna in ovčjih kož

A po besedah zvezdnika spletne platforme youtube Erika Conoverja je notranjost šotorov udobno zasnovana, da gostov ne zebe, poleg električnega in plinskega radiatorja zagotavlja tudi posebna električna odeja. Da bi gostje doživeli pristen občutek bivanja v teh krajih, tla prekrivajo preproge iz živalskega krzna in ovčjih kož. Za na stranišče pa je, trije tisočaki gor ali dol, treba zapustiti spalnico in skočiti do še enega pripadajočega šotora, kjer je kopalnica. Ta ponuja povsem normalno stranišče, ki omogoča celo, da potegnete vodo ter prho s toplo vodo.

Na kosilo hodijo gostje v večji šotor, kjer je jedilnica. Tam z Michelinovo zvezdico okronan kuhar pripravlja jedi iz lokalnih sestavin, ki so jih navdihnili lokalni kuharski recepti.

Hotel radi obiskujejo milijarderji.

In kaj početi, medtem ko stanujete v najdražjem grenlandskem hotelu? »Lahko se odpravite na pohod do bližnjih čudovitih slapov, se greste peljat s kajakom do ledenika, in če ste resnično avanturistični, supate pod ledenikom in se povzpnete nanj,« našteva Conover in dodaja, da je pravi razlog, zakaj se v te konce zatekajo milijarderji, popoln mir, ki ga zagotavlja pokrajina.