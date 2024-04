Ne, to ni fotomontaža: to se dogaja na drugem koncu sveta (FOTO)

Indonezijske oblasti so izdale opozorilo pred cunamijem, potem ko je ognjenik na otoku Ruang v odmaknjeni provinci Severni Sulavezi v zadnjih dveh dneh petkrat izbruhnil, poročajo tuje tiskovne agencije. Iz ogroženih območij so danes evakuirali na tisoče ljudi in začasno zaprli okoli 100 kilometrov oddaljeno letališče v prestolnici province Manado.

725-metrski stratovulkan je prvič izbruhnil v torek zvečer po krajevnem času, skupno pa že petkrat. Davi je še vedno bruhal pepel, ki se je dvignil do višine treh kilometrov. Oblasti so zato za 24 ur zaprle mednarodno letališče Sam Ratulangi v Manadu, saj bi bila varnost letov lahko ogrožena.

Otoška država z okoli 275 milijoni prebivalcev ima 129 aktivnih ognjenikov. FOTO: - Afp

Ob tem so sporočile, da hitijo z evakuacijo približno 11.000 prebivalcev bližnjih območij, vključno z delom prebivalstva otoka Tagulandang, ki leži tik ob otoku Ruang. S tega so že v sredo na Tagulandang evakuirali več kot 800 ljudi.

»Skupnosti na otoku Tagulandang, zlasti tiste, ki živijo v bližini plaže, morajo biti pozorne na morebitne izbruhe žarečih kamnin, izpuste vročih oblakov in cunami, ki bi ga povzročil padec vulkanskega telesa v morje,« je v sredo pojasnila vodja indonezijske agencije za vulkanologijo Hendra Gunawan.

Indonezija leži na t. i. pacifiškem ognjenem obroču, zato so izbruhi vulkanov in potresi tam pogosti. Otoška država z okoli 275 milijoni prebivalcev ima 129 aktivnih ognjenikov. Vulkan Ruang je nazadnje izbruhnil leta 2002, medtem ko je decembra lani izbruh vulkana Marapi, najaktivnejšega ognjenika na otoku Sumatra, zahteval 23 življenj.