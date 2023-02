Ne sme v nobeno pristanišče, zdaj naj bi 30.000-tonski paket strupa potopili (VIDEO)

Brazilske oblasti so sporočile, da nameravajo potopiti šestdeset let staro poškodovano letalonosilko Sao Paulo. Ladjo že več mesecev vlečejo po Atlantiku, saj ji zaradi tveganja za okolje ni dovoljeno vpluti v nobeno pristanišče. Odločitev o potopu so ostro kritizirali okoljevarstveniki, ki trdijo, da je na ladji veliko strupenih snovi.

Odločitev ministrstva so nemudoma kritizirali okoljevarstveniki, ki trdijo, da letalonosilka vsebuje na tone azbesta, težkih kovin in drugih strupenih snovi, ki bi onesnažile morsko prehranjevalno verigo. Ladjo so zato označili kot »30.000-tonski paket strupa«.

Letalonosilka je bila zgrajena konec petdesetih let prejšnjega stoletja v Franciji, katere mornarica je z njo plula 37 let. Sodelovala je pri prvih francoskih jedrskih poskusih na Pacifiku v 60. letih ter v operacijah v Afriki, na Bližnjem vzhodu in v nekdanji Jugoslaviji od 70. do 90. let prejšnjega stoletja.

Direktor Baselske akcijske mreže (BAN) Jim Puckett je medtem brazilsko mornarico obtožil hude malomarnosti. »Če bodo nadaljevali z načrti o potopitvi strupenega plovila v Atlantski ocean, bodo kršili člene treh mednarodnih okoljevarstvenih pogodb,« je dodal.

V luči tega je brazilskega predsednika Luiza Inacia Lulo da Silvo, ki je prejšnji mesec nastopil mandat z obljubo, da bo preprečil naraščajoče uničevanje okolja, pozval, naj takoj ustavi ta nevaren načrt.

Brazilija je 266 metrov dolgo letalonosilko kupila leta 2000 za 12 milijonov dolarjev. Lani pa je pooblastila turško podjetje Sok Denizcilik, da jo razstavi za odpadno kovino, a so avgusta turški okoljski organi načrt preprečili.

Brazilija je nato letalonosilko pripeljala nazaj, vendar ji ni dovolila vplutja v pristanišče zaradi tveganja za okolje. Mornarica je ladjo odvlekla na lokacijo 350 kilometrov od brazilske obale, kjer je voda globoka 5000 metrov, in lokacijo označila za najvarnejše območje za izvedbo potopitve.