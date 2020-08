Navalni prispel na zdravljenje v Nemčijo

REUTERS Aleksej Navalni. FOTO: Shamil Zhumatov, Reuters

Ruski opozicijski politik, ki je zaradi domnevne zastrupitve že več kot dva dni v komi, je danes s posebnim letalom prispel na zdravljenje v Nemčijo, je potrdila njegova tiskovna predstavnica. Z njim je bila na letalu tudi njegova ženaNa berlinskem letališču Tegel je letalo pristalo okoli 9. ure, poročajo tuje tiskovne agencije. Gre za posebno letalo z medicinsko opremo, ki ga je priskrbela nemška nevladna organizacija Cinema for Peace. Politika bodo zdravili v znani berlinski bolnišnici Charite.Na pot je letalo iz ruskega Omska krenilo danes zjutraj po srednjeevropskem času, potem ko so si ruski zdravniki v bolnišnici, kjer je bil od četrtka, premislili in privolili v njegovo premestitev v Nemčijo. Pred tem so vztrajali, da zdravstveno stanje ni dovolj stabilno, da bi lahko dovolili prevoz.Izključili pa so zastrupitev in trdijo, da gre za motnjo v presnovi, ki je povzročila nenaden upad ravni sladkorja v krvi. S tem naj bi se po navedbah zdravnikov v bolnišnici v Omsku strinjali tudi nemški zdravniki, ki so ga tam pregledali. Nemški zdravniki so po pregledu zatrdili, da ga lahko prepeljejo v Nemčijo, saj imajo na letalu ustrezno opremo.Privrženci politika sumijo, da je bil zastrupljen s čajem, ki ga je spil na letališču v Tomsku pred poletom v Moskvo, in ruskim oblastem očitajo, da poskušajo prikriti zločin. Po njihovem bi bilo za Navalnega »smrtonosno«, če bi moral ostati v bolnišnici v Omsku.Kira Jarmiš je po novi odločitvi zdravnikov v petek izrazila obžalovanje, da je trajalo tako dolgo, da so dovolili let, saj so bili letalo in vsi potrebni dokumenti pripravljeni že od petka zjutraj.Posebno letalo z medicinsko opremo je namreč v petek zjutraj iz Nemčije priletelo v Omsk in čakalo, da bolnika prepelje na zdravljenje v Nemčijo.