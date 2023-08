Nastavili kamere z umetno inteligenco, ki slikajo vaše naročje: ujetih skoraj 300 voznikov, ki so ...

Na Otoku je vzdolž ene izmed glavnih cest nameščen sistem kamer z umetno inteligenco (AI, op. p.) – 72 ur pozneje je ujel skoraj 300 voznikov, ki so kršili zakon. Po nadaljnjih petih dneh je številka narasla na tisoč.

V okrožju Cornwall v južni Angliji so namreč policisti pred kratkim začeli preizkušati sistem cestnih varnostnih kamer z umetno inteligenco za odkrivanje prekrškov, kot je nepripetost voznikov ali pošiljanje sporočil med vožnjo. Sistem, ki ga je izdelalo podjetje za tehnologijo umetne inteligence Acusensus, je ujel skoraj 180 kršitev uporabe varnostnega pasu in 117 kršitev uporabe mobilnih telefonov, je v sporočilu za javnost zapisal Vision Zero South West, skupni projekt več organizacij v regiji, vključno s policijo.

Prostostoječi sistem kamer je ob robu ceste. FOTO: Vision zero Southwest/Acusensus

Prostostoječi sistem kamer je bil nameščen ob glavni cesti, ki se razteza od Londona do jugozahodnega dela države. Sistem pregleduje prometni tok na območjih, kjer je nameščen, nato posname jasne slike mimovozečih vozil z uporabo visokih hitrosti zaklopa, infrardeče bliskavice ter sistema za leče in filtriranje. AI nato pregleda slike in označi tiste, ki prikazujejo potencialne voznike kršitelje. Fotografije, ki jih označi AI, se nato pošljejo osebi v pregled. Če je bil prekršek pravilno ugotovljen, vozniku pošljejo opozorilo ali nameravani pregon, odvisno od resnosti prekrška.

Nova tehnologija za jasno sporočilo

Adrian Leisk, vodja oddelka za varnost v cestnem prometu pri policiji v Devonu in Cornwallu, je v sporočilu za javnost dejal, da je število voznikov, ki za volanom uporabljajo telefon in niso pripeti z varnostnim pasom, razočaranje. »To novo tehnologijo uporabljamo, da pošljemo jasno sporočilo vsakomur, ki še naprej uporablja svoj telefon za volanom,« je dejal Leisk. Dodal je: »Ujeli te bodo.«