Našli so Navalnega, ki ni več tam, kjer je bil prej

Ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni, za katerim se je pred skoraj tremi tedni izgubila vsaka sled, je bil po navedbah svoje tiskovne predstavnice Kire Jarmiš premeščen v zaporniško kolonijo blizu odročne vasi Harp, ki se nahaja približno 2000 kilometrov severovzhodno od Moskve.

»Našli smo Navalnega. Je v zaporniški koloniji številka tri v Harpu,« je danes v objavi na omrežju X sporočila Jarmiš. Dodala je, da je ruski opozicijski voditelj zdrav, še danes pa naj bi ga obiskal tudi njegov odvetnik.

»Od vsega začetka je bilo jasno, da so oblasti želele izolirati Alekseja, zlasti pred predsedniškimi volitvami, ki bodo potekale marca prihodnje leto,« se je prav tako na omrežju X odzval Ivan Ždanov, eden od tesnih sodelavcev Navalnega, sicer enega največjih nasprotnikov ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Prevozi pogosto trajajo več tednov

Harp, kamor so premestili Navalnega, se nahaja v Jamalo-Nenškem avtonomnem okrožju in ima približno 5000 prebivalcev. Vas leži znotraj polarnega kroga in je od Moskve oddaljena približno 2000 kilometrov, v njeni odročni okolici pa se nahaja več kazenskih kolonij.

Prevozi v tovrstne zaporniške kolonije v Rusiji pogosto trajajo več tednov. Zaporniki namreč običajno potujejo z vlakom, pri čemer opravijo več postankov, prečkati pa morajo ogromne razdalje. Njihovi družinski člani in prijatelji so v tem času brez vsakršnih novic.

Potem ko so sodelavci Navalnega pred skoraj tremi tedni izgubili stik z njim, so zaskrbljenost zaradi izginotja ruskega opozicijskega voditelja izrazili pri Združenih narodih in v več zahodnih državah, med drugim v ZDA.

Navalni je bil avgusta letos spoznan za krivega ustanovitve in financiranja ekstremistične organizacije, kar zanika, in dobil dodatnih 19 let zapora v koloniji s posebnim režimom. Pred tem je bil 47-letni politik že obsojen na devet let zapora zaradi domnevne kršitve pogojnega izpusta, goljufije in nespoštovanja sodišča.