Našli ostanke 4000 let starega mesta, skrivalo se je komaj dva metra pod površjem

Machu Pichu, izgubljeno mesto Inkov, je ena najbolj priljubljenih turističnih destinacij v Peruju, ki jo vsako leto obišče na tisoče pohodnikov in tistih, ki si želijo pobližje ogledati dosežke arhitekture tega starodavnega južnoameriškega ljudstva, ki je mesto postavilo na edinstveni legi sredi gora 2350 metrov nad morjem. Mesto je bilo zgrajeno okrog leta 1450, na vrhuncu inkovskega imperija, arheologi pa so zdaj našli ostanke še veliko starejše naselbine, stara naj bi bila kar 4000 let.

Starodavna južnoameriška ljudstva so pogosto izvajala žrtvovanja bogovom.

Do zdaj so izkopali del templja in amfiteatra. »Vemo, da so starodavna južnoameriška ljudstva pogosto izvajala žrtvovanja bogovom, temu bi bil lahko namenjen tudi amfiteater, glede na to, da je tik ob templju. Ali pa so ga uporabljali za uprizarjanje ritualnih predstav pred izbranim občinstvom, morda svečeniki ali mestnimi pomembneži,« je dejal vodja arheološke odprave Luis Muro Ynoñán, ki je bil predvsem presenečen, da ruševin ni kdo odkril že prej, saj je bilo nad njimi manj kot dva metra zemlje in peska.

Da bi lahko amfiteater uporabljali za žrtvovanja, strokovnjaki sklepajo zaradi skale, ki je bila del strukture, vanjo pa je vklesana podoba mitološkega bitja, podobnega ptiču, ki so ga častila ljudstva v času med 2000 in 900 leti pred našim štetjem, enaka podoba pa je vklesana tudi v pročelje bližnjega templja.

Machu Pichu je eno od sedmih čudes sveta. FOTO: Saiko3p/Getty Images

Glede na do zdaj ugotovljeno starost ruševin pa te v nasprotju z Machu Pichujem niso zgradili Inki, to ljudstvo se je namreč pojavilo šele v 12. stoletju našega štetja. V času okrog leta 1800 pred našim štetjem je območje Andov poseljevalo ljudstvo Valdivia, a je bila njihova arhitektura povsem drugačna do tokrat odkrite, arheologi zato menijo, da bi lahko mesto poseljevalo ljudstvo Chavin, ki izvira prav iz perujskih Andov, bili so tudi veliko bolj religiozni kot ljudstvo Valdivia. Težava je le, da so častili povsem drugačna božanstva in so njihove templje običajno krasile podobe mačk, ne ptičev.