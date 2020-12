Našim sosedom se smeji: odpirajo se šole, za praznike tudi smučišča

Avstrija je na vrhuncu drugega vala, 13. novembra, zabeležila 9147 primerov, odtlej pa krivulja vztrajno pada. FOTO: Krone.at

V Avstriji so pri zajezitvi koronavirusa precej uspešnejši kot pri nas, krivulja drugega val okužb s koronavirusom še naprej vztrajno pada (včeraj so imeli 3972 novih pozitivnih testov in 121 smrti). To kaže tudi sedemdnevna incidenca, ki je pred tednom dni znašala okoli 600 na 100.000 prebivalcev, konec tega tedna pa bo predvidoma okoli 250. Tako je kanclerdanes napovedal omilitev nekaterih ukrepov.S ponedeljkom se bodo odprla vrata osnovnih šol in vrtcev, pouk v srednjih šolah in univerzah pa bo še naprej potekal na daljavo. Odprli so tudi nekatere trgovine in storitve, delovati bodo lahko začeli frizerski in masažni saloni, vendar ob strogih varnostnih ukrepih. Vrata bodo odprli tudi muzeji in knjižnice. Druge kulturne ustanove bodo zaprte do 6. januarja, prav tako hotelski in gostinski obrati. Po praznikih bo vlada odločala o nadaljnjih korakih.Omejitev gibanja med 20. in 6. uro sicer ostaja, ne bo pa veljala v času praznikov, na božič in silvestrovo, ko bo tudi dovoljeno zbiranje do 10 ljudi, tudi sicer je odslej dovoljeno združevanje dveh družin oz. gospodinjstev. Med prazniki bodo prepovedane božične stojnice in tržnice, so se pa mnogi razveselili, da se bodo 24. decembra odprla smučišča.Med ukrepi, ki jih je sprejela Avstrija, pa so tudi zaostritve na mejah in letališčih za tiste, ki potujejo v države z visokim tveganjem za okužbo (tudi vse sosednje države). Po novem bodo morali vsi, ki bodo v Avstrijo prišli iz držav s 14-dnevno incidenco višjo od 100 na 100.000 prebivalcev, za 10 dni v karanteno. Po petih dneh se bodo lahko testirali na novi koronavirus, in če bo test negativen, bodo karanteno lahko končali.