Napadajo tuje dostavljavce

V največjem mestu v Dalmaciji so se v petek zvečer zgodili štirje ločeni napadi na tuje državljane, v vseh primerih pa je šlo za napade na dostavljavce. Po navedbah hrvaške policije je bilo v incidentih poškodovanih več ljudi, eden od napadenih dostavljavcev pa je utrpel celo hujše poškodbe.

Porezal napadalca

Prvi incident se je zgodil nekaj po 19. uri. Štirje mladeniči, oblečeni v črna oblačila in s kapami na glavi, so ustavili 41-letnega dostavljavca na motorju in ga fizično napadli. Dostavljavec je v roke vzel skalpel in jih pozval, naj prenehajo, ker tega niso storili, pa je enega od napadalcev v samoobrambi porezal po čelu. V dogodku je bil tudi sam lažje poškodovan, so sporočili s splitsko-dalmatinske policijske uprave. Policija je že v petek zvečer pridržala vse štiri, vsaj trije naj bi bili mladoletni. Preiskujejo jih zaradi kaznivega dejanja poskusa povzročitve hude telesne poškodbe iz sovraštva, so še zapisali v sporočilu policijske uprave.

Napadalca sta dostavljavcu iz Nepala zlomila roko in po napadu pobegnila.

Naslednji incident je sledil okoli 20. ure. V njem sta dva napadalca huje poškodovala dostavljavca iz Nepala, saj sta mu zlomila roko. Po napadu sta pobegnila, je sporočila policija. V tretjem incidentu so nekaj po 21. uri štirje mladeniči po navedbah policije na tla pometali sedem mopedov, ki jih uporabljajo tuji dostavljavci. V četrtem pa so so trije zamaskirani mladeniči nekaj pred polnočjo fizično napadli dostavljavca hrane indijske narodnosti in ga lažje poškodovali. V vsaj dveh primerih naj bi šlo po poročanju hrvaških medijev za iste storilce.

Napadi na tujce, zlasti delavce iz azijskih držav, so na Hrvaškem vse pogostejši. Notranji minister Davor Božinović je avgusta po enem od incidentov opozoril, da ne bodo dopuščali nikakršnega nasilja. Državljane je pozval, naj prijavijo vsak sum zločina iz sovraštva. Število delavcev iz tretjih držav na Hrvaškem se vsako leto povečuje in bi letos po nekaterih ocenah lahko preseglo 200.000.