Največji zaseg kokaina v zgodovini države: vreden je 2,6 milijarde evrov

Nemški kriminalisti so v večmesečni akciji zasegli več kot 35 ton kokaina v skupni vrednosti 2,6 milijarde evrov, so v ponedeljek v Düsseldorfu sporočili preiskovalci. S pomočjo kolumbijskih kolegov so rekordne količine prepovedane droge zasegli na več lokacijah v treh državah, večino v hamburškem pristanišču, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Gre za največji zaseg kokaina v nemški zgodovini. Preiskovalci so po namigih kolumbijskih kolegov droge odkrili v kontejnerjih med pošiljkami sadja in drugih dobrin.

Vrednost je astronomska

Po oceni kriminalistov vrednost zasežene droge na črnem trgu znaša 2,6 milijarde evrov. 25 ton so lani zasegli v pristanišču v Hamburgu, še osem ton so odkrili v Rotterdamu, tri tone pa v Ekvadorju.

Transport je organiziralo osem osumljencev v starosti med 30 in 54 let. Da bi ustvaril privid legalnosti, je poslovnež iz dežele Severno Porenje-Vestfalija v ta namen odprl sto fiktivnih podjetij, so pojasnili preiskovalci.

Večmesečna preiskava je doslej privedla do preiskav v sedmih zveznih deželah, pridržali so sedem oseb.

