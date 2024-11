Največja korala na svetu

Raziskovalci so pri Salomonovem otočju odkrili največjo koralo doslej. Pisani organizem je po včeraj objavljenih ocenah znanstvenikov star okoli 300 let. V širino meri 34, v dolžino pa 32 metrov, s čimer je trikrat večji kot prejšnji rekorder. Leta 2021 so odkrili 10,5 metra široki ter več kot pet metrov visoki korali, stari štiri stoletja, skrivali sta se v Velikem koralnem grebenu v Avstraliji.

Koralo tvori kompleksno omrežje koralnih polipov, s čimer se razlikuje od koralnega grebena, ki je skupek več ločenih koralnih kolonij. Znanstveniki so jo odkrili naključno na skrajnem jugovzhodu melanezijskega Salomonovega otočja.

Veliki koralni greben v Avstraliji nima več največje. FOTO: Reuters

Zakisovanje oceanov, ki ga povzroča povečana absorpcija ogljikovega dioksida, ogroža tovrstne organizme, novo odkritje pa po besedah raziskovalcev daje vsaj kanček upanja. Po nekaterih ocenah k odpornosti te korale prispeva večja globina morja, ta naj bi jo ščitila pred vplivi globalnega segrevanja.

Odkritje so znanstveniki objavili v času, ko v azerbajdžanskem Bakuju poteka podnebna konferenca ZN, ki pa najbrž ne bo prinesla odločnega odgovora na podnebne spremembe.