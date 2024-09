Najmočnejši orkan po letu 1850 dosegel kopno: »Potrebujemo molitev« (VIDEO)

Močno deževje je poplavilo ceste in zaprlo letališča na Floridi, še preden je Florido dosegel orkan Helene, v tem pa so umrle tri osebe. Orkan Helen je pred nekaj urami dosegel kopno Floride, v Mehiškem zalivu se je hitro okrepil v 4. stopnjo, kar pomeni, da je bil jug Floride izpostavljen vetrovom s hitrostjo 225 kilometrov na uro.

Ocena škode je še neznana, je pa šlo za najmočnejši orkan po letu 1850, ki je dosegel Big Bend na Floridi.

FOTO: Lee County Sheriff's Office Via Reuters

Neurje, ki je iz 4. stopnje oslabelo v 1., bo še naprej povzročalo nevarne valove, močno deževje in uničujoče vetrove, piše CNN.

Oblasti prebivalce ogroženih regij svarijo pred katastrofalnimi poplavami, ki so že zajele dele Floride.

Orkan Helene je že pustil uničujoče posledice na Floridi in v Georgii. Umrle so tri osebe, več kot 1,5 milijona ljudi pa je ostalo brez elektrike. Številne ceste so poplavljene, poti pa prekinjene.

»Bojimo se najhujšega, ko bo vzšlo sonce,« so sporočili iz urada šerifa okrožja Suwannee na Floridi in dodali: »Potrebovali bomo molitev, ljudje,« so dodali.

Lokalne oblasti so za več krajev odredile evakuacijo. Tudi predsednik ZDA Joe Biden je pozval ljudi, naj upoštevajo uradna opozorila o evakuaciji. »Pozivam vse, ki so na poti Helene in v njeni bližini, naj prisluhnejo lokalnim uradnikom in upoštevajo opozorila o evakuaciji. Vzemite to resno in ostanite na varnem,« je dejal.

Po navedbah zvezne agencije za odzivanje na naravne nesreče (Fema) bi se gladina morja ob obali Mehiškega zaliva lahko zvišala za šest metrov. To pa bi povzročilo katastrofalne poplave. Ameriški nacionalni center za orkane (NHC) medtem napoveduje, da bo na nekaterih območjih zapadlo do 51 centimetrov dežja in da bodo poplave lahko ogrožale življenja tamkajšnjih prebivalcev.

Tudi ameriška nacionalna meteorološka služba svari, da bi lahko regijo prizadele poplave, kakršnih ni bilo že več kot sto let. »To bo eden najpomembnejših vremenskih dogodkov, ki se bodo v sodobnem času zgodili na zahodnem delu območja,« je dodala.