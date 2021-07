Najbolj zagrizeni navijač osmoljen

Solze so pristne in mogočne

Rekord je želel doseči na domačem prizorišču.

106

tekmovanj si je že ogledal.

Klavrno razpoloženje in neprijazne covidne razmere, ki se napovedujejo na letošnjih poletnih olimpijskih igrah, so od sodelovanja odvrnili marsikaterega udeleženca, številne navadne smrtnike pa od spodbujanja favoritov in spremljanja praviloma največjega športnega spektakla.se je kljub temu nadvse veselil dogodka v svoji domovini, obetal se mu je celo rekord.A sanje so padle v vodo, čeprav je za njihovo uresničitev zbral kar 35.000 evrov za vstopnice in vse pripomočke za prihajajoče tedne. Načrtoval je namreč ogled 28 tekmovanj, in ko bi te prištel dozdajšnjim 106, bi presegel rekord v številu ogledanih olimpijskih dogodkov!Trenutni rekord, mimogrede, znaša 128 dogodkov. Toda organizatorji, ki se že več kot leto dni spopadajo z nemogočimi razmerami in trepetajo pred vnovično odpovedjo, so nedavno sklenili, da bo večina letošnjih tekmovanj potekala brez gledalcev. Kazunori se tako lahko obriše pod nosom za svoj rekord, ki ga je želel doseči prav na domačem prizorišču, da mu bodo vrnili denar za vstopnice, pa je zanj le majhna tolažba, pove 45-letni nepremičninski agent.Njegova zgodba se je začela na zimskih olimpijskih igrah v Torinu; zanimivo, šport ga vse do takrat sploh ni pretirano zanimal, a v Italiji ga je navdušila japonska umetnostna drsalka, ki je osvojila zlato, in od takrat v njem gori olimpijski ogenj. Najbolj so mu všeč borilne veščine, nazadnje pa je igre obiskal v Riu de Janeiru, pove najbolj zagrizeni navijač, ki zdaj srčno upa, da bo lahko svojo odisejado po najprestižnejših tekmovanjih nadaljeval ali v Pekingu prihodnje leto ali pa v Parizu 2024, poroča Reuters.»Solze zmagovalcev in solze poražencev na olimpijskih igrah so nekaj najbolj iskrenega in mogočnega na tem svetu. Ko gledam te športnike, spoznam, da moram v življenju garati še bolj in obenem tudi bolj uživati,« svoje navdušenje pojasnjuje Kazunori, ki ga pri uresničevanju sanj moralno in finančno podpirajo družina in prijatelji.