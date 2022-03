Nadaljevala se bodo pogajanja, a preboja ne pričakujejo

Po napovedih naj bi se danes nadaljevala mirovna pogajanja med ukrajinskimi in ruskimi diplomati, a od srečanja v Istanbulu, ki bo po dolgih sestankovanjih prek videopovezav potekalo v živo, si nihče ne obeta pomembnega premika. Dokler pa Ukrajina in Rusija vsaj malce ne zbližata stališč, je povsem nesmiselno tudi dogovarjanje o srečanju med Volodimirjem Zelenskim in Vladimirjem Putinom, ocenjujejo v Kremlju.

Nemogoča evakuacija

Spopadi v ukrajinskih mestih se tako nadaljujejo, humanitarna kriza v napadeni državi pa se nezadržno poglablja. Mariupol je tako rekoč ves v ruševinah, po poročanju ruske strani se upirajo le še posamični predeli mesta, v katerem je sicer v bedi in strahu ujetih še okoli 160.000 ljudi.

Za srečanje med Zelenskim in Putinom je prezgodaj.

Te bi bilo treba nemudoma evakuirati, svari župan Vadim Bojčenko, a kaj ko ruska vojska ne prekine ognja; Ukrajina tako ne more varno odpreti humanitarnih koridorjev, opozarjajo, zato je evakuacija trenutno preveč tvegana. Onemogočanje evakuacije se dogaja že od začetka spopadov, opozarjajo v Kijevu, v Moskvi pa krivdo valijo na Ukrajince, ki da je sama kriva za svoje civilne žrtve, saj da se ne zna ustrezno dogovarjati o izvedbi evakuacije. Kljub vsemu župan ponosno poudarja, da predaje ne bo, mesto se bo bojevalo do zadnjega moža, podobno trdi župan Černigova Vladislav Atrošenko.

10 milijonov ljudi je že zapustilo dom.

Tudi njegovo mesto je povsem uničeno, polovica od 285.000 prebivalcev se spopada s katastrofalnimi razmerami in životari brez vode, hrane, elektrike in gretja. Medtem se nadaljujejo tudi napadi na Lutsk, kjer so uničili skladišče goriva, prestolnico, Žitomir in Harkov, hudo je tudi v regiji Sumi, kjer pa naj bi ukrajinske sile še ohranjale nekaj nadzora.

V Sumiju Ukrajina ohranja nadzor. FOTO: Ukrainian Ground Forces/Reuters

Od začetka invazije je moralo svoje domove v Ukrajini zapustiti kar 10 milijonov ljudi, od tega so šli približno štirje milijoni iz države; med njimi je 90 odstotkov žensk in otrok.