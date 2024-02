Na Zanzibarju zmanjkalo alkohola: »Nič več nimam, gostom sem primoran ponuditi sokove«

Zanzibar je ena od najbolj priljubljenih turističnih destinacij, še posebno v hladnih mesecih se tja zgrinjajo sonca željni Evropejci pa tudi prebivalci drugih celin. Tako ni presenetljivo, da otok s svojimi sanjskimi peščenimi plažami, okusnimi lokalnimi specialitetami ter relativno ugodnimi cenami večinoma živi od turizma. Panoga k bruto domačemu proizvodu prispeva kar 90 odstotkov, zato se oblasti in turistični delavci bojijo, kaj se bo zgodilo zdaj, ko je v večjem delu glavnega otoka zmanjkalo alkohola.

Nič več nimam, gostom sem primoran ponuditi sokove.

Nevšečnosti so se začele v začetku leta, ko so bili ponudniki zaradi težav z uvozniki prisiljeni za sto odstotkov dvigniti cene piva, tega pa je kljub temu v najbolj priljubljenih obalnih krajih zmanjkalo, nato so pošle še zaloge drugih alkoholnih pijač. »Nič več nimam, gostom sem primoran ponuditi sokove, tiste, ki si želijo nazdraviti z alkoholom, pa poslati v Stone Town. To ni prav, ljudje bi se radi dobro imeli, in ker jim ne morem ustreči in jim ponuditi tistega, kar želijo, trpi moj posel in ves turistični sektor,« je medijem povedal eden od lastnikov lokala vzdolž plaže Matewma.

Zabavati se bo treba s trezno glavo. FOTO: G-stockstudio/Getty Images

Ker je 99 odstotkov prebivalcev Zanzibarja muslimanov, je na otoku prepovedana proizvodnja alkohola, zato so gostinski obrati prepuščeni na milost in nemilost uvoznikom, vladi in še posebno odboru za regulacijo alkohola. Slednji konec lanskega leta ni obnovil dovoljenja trem največjim uvoznikom alkohola, ki Zanzibar preskrbujejo že več kot dve desetletji, in raje izdal dovoljenja trem novim, ki pa jim – vsaj za zdaj – še ne gre najbolje. Kaj je vzrok spremembe, ni znano, je pa nedolgo za tem odstopil zanzibarski minister za turizem in povedal, da so razmere za njegovo delo vse prej kot dobre.