Na vlaku izginila torba, od katere je odvisna varnost na tisoče ljudi

Pet mesecev pred odprtjem olimpijskih iger v Parizu vlada veliko zanimanje za vstopnice. Uslužbenec pariške mestne hiše pa je v ponedeljek, 26. 2., sporočil, da so mu nekaj trenutkov po vkrcanju na vlak odtujili torbo – posledice bi lahko bile katastrofalne.

Občutljive informacije

Po besedah 56-letnega inženirja ​​sta bila v njej službeni računalnik in dva USB ključa z občutljivimi podatki, vključno z načrti za varovanje letošnjih poletnih olimpijskih iger. Natančneje naj bi šlo za načrte za pariško mestno hišo, ki namerava v času olimpijskih iger mobilizirati skoraj 2000 varnostnih agentov, vključno z lokalnimi policisti.

Odprta preiskava

Po prvih informacijah naj bi se tatvina zgodila med 18.30 in 19. uro, medtem ko je žrtev sedela na vlaku, ki je ustavil na postaji. Uslužbenec je v poročilu navedel, da je torbo položil v predel nad svojim sedežem, krajo pa je opazil, ko je nameraval prestopiti na drug vlak.

Za preiskavo so odgovorni regionalni preiskovalci varnosti prometa (SRT). Uporabljeni so tudi posnetki videonadzora s postaje. Mestna hiša v Parizu še ni dala komentarja.

Pariz bo za varovanje na olimpijskih igrah mobiliziral okoli 2000 agentov, poleg skupno 35.000 pripadnikov varnostnih služb, ki bodo na športnem dogodku prisotni vsak dan.

Pariz je bil v preteklosti že prizorišče obsežnih terorističnih napadov, kot je napad na Bataclan leta 2015, ko so islamistični skrajneži vdrli v glasbeno dvorano in začeli streljati po terasah kavarn, pri čemer so ubili 130 ljudi.