»Na večerji se me je dotikal, govoril ostudnosti«, Trumpov sodelavec obtožen spolnega nadlegovanja

Lewandowski ima štiri otroke

Dolgoletnega sodelavca nekdanjega predsednika ZDAje soproga bogatega donatorja republikanske strankeobtožila spolnega nadlegovanja na dobrodelni večerji v Las Vegasu konec preteklega tedna.Trashelle Odom je soproga gradbenika iz Idaha. Lewandowski naj bi ji pristopil med večerjo in jo nenehno nadlegoval, otipaval po nogah in zadnjici ter jo skušal prepričati v spolne odnose. Politico poroča, da so štirje udeleženci večerje potrdili obtožbe.»Na večerji se me je nenehno neprimerno dotikal in mi govoril ostudnosti, me nadlegoval, zaradi česar sem se počutila zlorabljeno in prestrašeno,« je Odomova povedala za Politico.Lewandowski je poročen in ima štiri otroke. Leta 2016 je bil na položaju šefa Turmpove predsedniške kampanje, dokler ga niso umaknili, med drugim zaradi nasilnega obnašanja do novinarke.Leta 2017 ga je Trumpu naklonjena pevkaobtožila otipavanja in udarjanja po zadnjici, njena obtožba pa je podobna sedanji Odomove.»O tem govorim javno, ker želim, da odgovarja za svoja dejanja. Blagoslovljena sem z ljubečim možem in družino. Želim, da tudi druge ženske vedo, da se jih lahko sliši in skupaj lahko preprečimo grozne stvari,« je dejala Odomova.