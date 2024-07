Na škotski obali poginilo 77 pliskavk

Na severu Škotske je v četrtek nasedla jata 77 morskih pliskavk, je sporočila britanska organizacija za reševanje morskih živali (BDMLR). Ob prihodu reševalne ekipe na Orkneyjske otoke je bilo živih le še 12, te so poskušali rešiti ob naslednji plimi, a jim ni uspelo, tako da so jih morali evtanazirati, da se ne bi mučile še naprej. To je bilo največje množično nasedanje pliskavk na Škotskem v zadnjih treh desetletjih, odkar so leta 1995 vzpostavili škotsko shemo za nasedanje morskih živali.

Pripadniki BDMLR in škotskega združenja za zaščito živali (SPCA) ter morski veterinarji s celine so takoj odpotovali na otok Sanday, da bi ocenili, ali je mogoče rešiti katerega od morskih sesalcev. Toda območje na obali je bilo odrezano od morja zaradi močne oseke, pesek na plaži, kjer so nasedli, pa se je izkazal za premehkega, da bi jih lahko poravnali. Reševalci so poskušali pliskavke obdržati pri življenju tako, da so jih polivali z morsko vodo, a so se pozneje odločili, da jih bodo usmrtili.

Strokovnjaki pravijo, da je še prezgodaj, da bi vedeli, zakaj je nasedla cela jata pliskavk, vendar je verjetno, da se je eden od delfinov znašel v težavah, drugi pa so mu poskušali pomagati in tudi sami nasedli. Lokalne oblasti so v času pisanja skupaj s člani BDMLR in SPCA ter veterinarji še pripravljali načrt, kaj storiti s trupli. V dosedanjih podobnih primerih so preprosto prepustili naravi, da stori svoje, javnost pa prosili, naj se izogiba območju. A tokrat bo trupla že zaradi velikega števila treba najverjetneje pokopati na obali ali pa jih prepeljati v drugo grobišče.

Čeprav množično nasedanje morskih pliskavk ni ravno neobičajen pojav, saj potujejo v tesno povezanih skupinah, je tokratna nesreča na Škotskem ena od hujših v zadnjih letih. Lani je na škotskem otoku Lewis nasedla in poginila skupina 55 pliskavk. Ko so do njih prišli reševalci, je bilo živih le še 15, od katerih jim je uspelo rešiti le eno, druge pa so morali evtanazirati. Leta 2011 je v plitvine pri Sutherlandu zašlo od 60 do 70 pliskavk; 25 jih je poginilo. Po podatkih britanskega Prirodoslovnega muzeja se je največje nasedanje kitov ali delfinov v Združenem kraljestvu zgodilo leta 1927, ko je 126 od več kot 130 malih ork poginilo v zalivu Dornoch Firth v Škotskem višavju.