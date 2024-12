Na prestižnem tekmovanju slavil mops Vito

Nacionalna razstava psov, tradicionalni dogodek na zahvalni dan v Philadelphii, je letos potekala že dvaindevetdesetič. Vsako leto se na tej prestižni prireditvi zberejo psi različnih pasem, ki tekmujejo za naslov najboljšega na razstavi in glavno nagrado v višini 20.000 dolarjev. Preden pa lahko osvojijo ta laskavi naslov, se morajo pomeriti z drugimi psi iste pasme za naslov najboljšega v pasmi (Best in Breed). Dogodek prenaša televizijska mreža NBC, ogleda pa si ga več kot 20 milijonov televizijskih gledalcev. Letos je sodelovalo kar 205 pasem, med njimi nova pasma lancashire heeler.

Prestižni naslov najboljšega na razstavi je osvojil dveinpolletni mops Vito. »Tako sem ponosen nanj,« je komentirala njegova solastnica Carolyn Koch iz Chapel Hilla v Severni Karolini. »Je kompakten, ima značilen videz in se skladno giblje – ima vse lastnosti, ki jih mora imeti mops,« je v sporočilu za javnost o Vitu dejal sodnik George Milutinovich. Vito je prvi pripadnik svoje pasme, ki mu je uspelo osvojiti prestižni naslov.

Rezervni zmagovalec je postal valižanski terier Verde, ki je zmagal v skupini terierjev. Poleg njiju so bili zmagovalci drugih skupin naslednji: pikardijski ovčar Rupert je bil prvi v skupini pastirskih psov, ibiški pes The Zit v skupini lovskih psov, lhasa apso JJ v nešportni skupini, Clumberski španjel Houston v športni skupini in veliki šnavcer Monty v delovni skupini.

Lani je naslov osvojil Stache, sealyhamski terier iz Pensilvanije, leta 2022 je zmagal Winston, francoski buldog. V letih 2020 in 2021 je zgodovino pisala Claire, škotski jelenji pes. To je bilo prvič, da je ista pasma psa osvojila naslov dvakrat zapored. Druga pasma, ki je dvakrat osvojila naslov od leta 2002, je resasti foksterier, ki je zmagal v letih 2011 in 2012.