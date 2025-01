Na plažah spet našli nenavadne krogle, njihov izvor je neznan

Lokalne oblasti v Sydneyju so po lastnih navedbah danes zaprle več plaž v mestu, potem ko so na obalah znova odkrili skrivnostne krogle. Namesto črnih, ki so jih našli oktobra in ki po ugotovitvah raziskovalcev verjetno prihajajo iz »vira mešanih odpadkov«, so tokrat našli manjše bele in rjave. Njihov izvor še preiskujejo.

Do nadaljnjega sta med drugim zaprti priljubljeni plaži Manly in Dee Why, so sporočile lokalne oblasti na severnem območju Sydneyja.

»Večina identificiranih vzorcev je v velikosti frnikol, nekaj pa jih je večjih,« so zapisali v izjavi. Dodali so, da pomagajo pri njihovi varni odstranitvi, pregledujejo pa tudi druge plaže.

Najdene kroglice bo preiskal urad za varstvo okolja zvezne države Novi Južni Wales, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Podobne najdbe že oktobra lani

O nenavadnih najdbah na znanih sydneyjskih plažah Bond in Coogee so sicer poročali že oktobra lani. Tedaj so našli črne kroglice v velikosti žogic za golf. Najprej so domnevali, da bi lahko šlo za kroglice katrana, ki nastanejo v stiku nafte z različnimi smetmi in vodo, a so nato znanstveniki z Univerze Novega Južnega Walesa pojasnili, da te niso naravnega izvora.

Med več sto sestavinami so namreč našli tudi molekule, ki izvirajo iz jedilnega olja in mila, kemikalije PFAS, steroidne spojine, zdravila za zniževanje krvnega tlaka, pesticide in veterinarska zdravila, navaja nemška tiskovna agencija dpa.