Na objavljen posnetek medicinskih sester, ki pijejo alkohol, se je odzvalo vodstvo

Politična stranka Zadar SDP je objavila fotografije z Instagrama, za katere navaja, da so bile posnete v zadrski bolnišnici. V pismu medijem, ki ga je podpisal predsednik tamkajšnje SDP Jure Zubčić, je navedeno, da so medicinske sestre v zadrski bolnišnici pile alkohol med delovnim časom.

Vse skupaj so, kot kaže, objavili kot posnetek na Instagram Storyju ene od sester, Zubčić pa je nato objavil več posnetkov s komentarjem, da so dokaz popolnega razpada sistema v zadrski bolnišnici.

SDP-jevec: To je popoln razpad sistema

»Mnogi govorijo o slabem stanju v različnih segmentih Splošne bolnišnice Zadar in upravičeno opozarjajo na razmere. Pod vodstvom direktorja Čuline in glavne medicinske sestre Katuše je bolnišnica postala igra prestolov, iz katere odhajajo najboljši kadri. Naši sodržavljani so prisiljeni vse pogosteje hoditi v zasebne klinike in zapravljati znatne vsote denarja, saj pogosto ne morejo dobiti kakovostne in pravočasne zdravstvene oskrbe v Splošni bolnišnici Zadar.

Spodnje slike so dokaz popolnega zloma sistema. Medicinske sestre med delovnim časom na družbenih omrežjih objavljajo, kako se v službi opijajo. Kaj bi se zgodilo, če bi bolnik zbolel? To je le kaplja čez rob, odgovornost pa nosita direktor Čulina in glavna medicinska sestra Katuša. Pričakujemo, da bosta oba po tem incidentu, ki je dokaz popolnega kaosa v zadrski bolnišnici, odstopila. Identiteto medicinskih sester sem v tej objavi zamolčal, bolnišnici pa bomo posredovali celotne slike v nadaljnjo obravnavo,« je povedal Zubčič.

Bolnica: Nad videnim smo neprijetno presenečeni

Zdaj je prišel odziv zadrske bolnišnice, kjer so zapisali, da so bili »neprijetno presenečeni nad videnim«.

»V nadaljevanju medijskih objav v zvezi z domnevnim uživanjem alkohola zaposlenih v Splošni bolnišnici Zadar v prostorih zavoda vas obveščamo, da smo tudi sami neprijetno presenečeni nad videnim. Splošna bolnišnica Zadar bo hitro izvedla predpisani postopek zaradi ugotovitve vseh dejstev in okoliščin omenjenega dogodka. Po zaključenem postopku bodo izvedeni ustrezni ukrepi. Vsekakor je treba poudariti, da so medicinske sestre steber zdravstva in celotnega sistema ter takšna nepremišljena poteza ne bo zmanjšala njihovega pomena in prispevka k delu Splošne bolnišnice Zadar,« navajajo v zadrski bolnišnici, poroča index.hr.