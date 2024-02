Na meji s Slovenijo zavrnili vstop Kitajki: o tem je javno spregovorila

Policisti so minuli mesec na Hrvaškem izsledili 57-letno Kitajko, ki je nezakonito vstopila v državo. Odpeljali so jo v sprejemni center za begunce v hrvaškem mestu Samobor. Po pisanju hrvaškega N1 jo bodo v kratkem izgnali iz Hrvaške in ima za dve leti prepoved vstopa v EU.

Na zaslišanju je policistom povedala, da je iz domovine v Evropo odšla 1. januarja letos, poroča hrvaški portal.

Pot iz Kitajske v Slovenijo

»Skupaj z več rojaki sem z letalom prispela na sarajevsko letališče. V tem mestu sem ostala nekaj dni. 10. januarja in nato sem se z znancem odpravila na Hrvaško. S taksijem sva se odpeljala do Bihaća, kjer sem ostala do poznih večernih ur,« je opisala v izjavi, v katero je hrvaška N1 dobila vpogled.

Naslednji dan, 11. januarja, je takoj po polnoči nadaljevala pot proti Hrvaški.

Prečkanje Hrvaške

»S sopotnikom nama je uspelo nezakonito vstopiti na ozemlje Republike Hrvaške in sva se izognila policijskim patruljam. Istega dne sem v dopoldanskih urah prispela na območje Plitvičkih jezer, od koder sem z avtobusom nadaljevala pot proti Zagrebu. Še isti dan sem kupila avtobusno vozovnico za Italijo. Potem ko sem okoli 20. ure končno sedla na avtobus in se odpravila proti Sloveniji, me slovenski policisti niso spustili čez mejo,« je potrdila.

Slovenski policisti so jo predali hrvaškim kolegom.

Kam je hotela iti?

»Moj cilj je bil priti v Slovenijo ali Italijo in se poskusiti zaposliti. Kitajsko sem zapustil zaradi političnih in socialnih razmer. Niti službe nisem mogla najti,« je povedala in dodala, da nima urejenega dovoljenja za prebivanje ne na Hrvaškem ne v kateri drugi članici EU.

»Hrvaške ne želim zapustiti prostovoljno in niti nimam možnosti, kako naj to storim,« je povedala na koncu. Zato so na Policijski postaji Samobor izdali odločbo, s katero so 57-letno Kitajko odpeljali v sprejemni center.

Čez mesec dni jo bodo vrnili v Bosno in Hercegovino ali prisilno vrnili na Hrvaško.