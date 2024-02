Na letalih nočejo poslušati vreščečih otrok

Potovanje z javnim prevozom običajni ni nekaj, v čemer bi uživali, a je prijazno do okolja in denarnice, zato pač potrpimo. Še posebej neprijetna pa so lahko potovanja z letali. V njih je v izredno utesnjeni kabini, kjer ni dovolj prostora, da bi iztegnili noge ali se udobno namestili, nagnetenih po sto in več ljudi, vsak pa s seboj na krov prinese svoje navade, vonjave in zvoke, ki sopotnikom niso nujno pogodu. Če let traja le uro ali dve, večjih težav ni, te nastanejo med daljšimi potovanji, ko vse od naštetega spremlja še izčrpanost, neprespanost in še kaj.

Front view of aircraft in flight. The passenger plane flies high above the clouds. FOTO: Alexeypetrov Getty Images/istockphoto

Mladi glasbenik, ki je letel z Nove Zelandije v Nemčijo, je tako skorajda povsem izgubil živce, ko deček ves čas poleta, trajal je 29 ur, z dvema vmesnima postankoma, ni nehal kričati. Sprva je moško poskušal ostati pozitiven in je celo pohvalil »odlične glasilke mladega fanta«, nekaj ur pozneje pa je tudi njega dobra volja minila. Član skupine Balu Brigada je svoje reakcije in reakcije sopotnikov posnel in objavil na družabnem omrežju ter s tem sprožil val ogorčenja in celo pozive k podpisu peticije, s katero bi na letalih razmejili dele, namenjene otrokom, in dele, kjer bi lahko sedeli le odrastli, ki ne potujejo z naraščajem.

Našli so se tudi tisti, večinoma je šlo za starše, ki so zahtevo označili za smešno in nepošteno.

Seveda so se našli tudi tisti, večinoma je šlo za starše, ki so zahtevo označili za smešno in nepošteno, saj da tudi oni niso ravno navdušeni nad kričanjem svojih otrok, pa mu ne morejo ubežati. V Veliki Britaniji so sicer že pred leti izvedli javnomnenjsko raziskavo, ki je razkrila, da bi bila tretjina vprašanih pripravljena za vozovnico plačati več, da le z njimi na letalu ne bi bilo otrok.