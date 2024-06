Na krožniku žuželke in umetno meso

Morda se črički v solati in v laboratoriju vzgojeno meso na jedilniku slišijo grozno, a če si ogledate fotografije hrane prihodnosti, ki so jo s pomočjo programa umetne inteligence Midjourney ustvarili sodelujoči v raziskavi FixOurFood, boste morali priznati, da vse skupaj, če je lepo postavljeno na krožnik, deluje skoraj mikavno. Raziskavo sta izpeljala Univerza v Yorku in britanski trgovec Co-op. Nadvse realistične fotografije prikazujejo obroke, kakršne bomo uživali čez 30 let, če se bomo pri prehranjevanju zavezali trajnostnim smernicam.

Poleg omenjenih specialitet bodo na krožniku leta 2054 v skladu z raziskavo tudi zeleni špageti z zelenimi mesnimi kroglicami, ki pa v resnici ne bodo iz mesa, ampak iz rastlin.

Špageti z mesnimi kroglicami leta 2054

Študije kažejo, da so mlečni izdelki in rdeče meso močno odgovorni za izpuste toplogrednih plinov, zato jih bo v prehrani treba nadomestiti z do okolja prijaznejšimi alternativami. Precej bolje je jesti črve in mravlje, ki v primerjavi z rejo živine porabijo zelo malo naravnih virov, poleg tega so zdrava alternativa mesu. Nekateri jim zaradi visoke vsebnosti beljakovin, hranil, predvsem kalija in magnezija pa tudi kislin omega-3 pravijo kar superhrana. Z uživanjem termitov ali kobilic bi ubili dve muhi na en mah, saj bi se na koristen način znebili škodljivcev.

Meso, pridelano v laboratoriju, se še vedno spopada s pravnimi in regulativnimi ovirami – vendar skupina raziskovalcev meni, da bo do leta 2054 prosto dostopno za nakup. Britanski znanstveniki so med tistimi, ki se zelo trudijo, da bi razširili njegovo priljubljenost. Možno je celo, da si bomo takšno meso doma natisnili kar s 3D tiskalnikom.