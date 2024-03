Na korejski televiziji cenzurirajo celo hlače

SEVERNA KOREJA je znana po strogih pravilih, s katerimi si želi vladajoča dinastija Kim prebivalce podrediti in jih čim bolj odrezati od sveta. Tako je denimo že od devetdesetih let prejšnjega stoletja prepovedano nositi kavbojke, takratni vodja Kim Džong Il jih je namreč povezoval z zahodnimi vrednotami ter jih označil za simbol ameriškega imperializma. Da so hlače iz džinsa še vedno na seznamu prepovedanih reči, je postalo jasno pred dnevi, ko so na severnokorejski televiziji predvajali britansko oddajo o vrtnarjenju, na kateri voditelj nosi prav modre kavbojke.

Kavbojke so strogo prepovedane že desetletja. FOTO: Tiktok

Oblasti so to poskušale rešiti s cenzuro, in sicer so voditeljeve noge povsem zameglili, tako je sicer še vedno mogoče videti, da nosi nekaj modrega, a ljudje, ki še nikoli niso videli kavbojk, ne bodo vedeli, da gre za kontroverzno oblačilo, kar je sicer drugod po svetu sprožilo salve smeha in kopico šal na račun severnokorejskega režima, pa tudi vprašanja, kaj je v tej deželi, ki je povsem odrezana od preostalega sveta, sploh dovoljeno obleči. V splošnem nič, kar je priljubljeno na Zahodu.

Dolgi lasje so samo za neporočene ženske.

Ženske običajno nosijo črna krila, ki segajo tik pod koleno, in majice ali srajce nevtralnih barv, moški pa črne hlače. Ženske lahko glede pričeske izbirajo med osemnajstimi, ki jih je odobrila vlada, moški imajo na izbiro deset različnih frizur. Prepovedane so majice s potiski in napisi, pa usnjene jakne in plašči, ki jih lahko obleče le voditelj, prav tako so prepovedani previsoke pete, torej višje od treh centimetrov, modni nakit in celo barve za lase.