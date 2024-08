Na kopalce prežita dve zelo nevarni ribi, obe so našli tudi na Jadranu

Srbski mediji svoje državljane opozarjajo, da je več srbskih turistov med dopustovanjem v Grčiji stopilo na izredno strupeno, komaj deset centimetrov veliko ribo morski zmaj. Kot je v skupini na facebooku Grčka info zapisala ena od dopustnic v Grčiji na območju Leptokarije, je bil občutek na mestu vboda najprej neprijeten, nato pa izjemno boleč. Mislila je, da ji bodo od bolečine odpadli nohti, imela pa je tudi občutek, kot da ji nekdo lomi kosti. Zapisala je še, da si je mesto vboda hladila z ledom, kar pa je bilo napaka, saj se na tak način strup hitreje širi.

55 STOPINJ uniči strup.

Kar precej strupenih živali ima termolabilen strup, kar pomeni, da morate strup uničiti s temperaturo. Če je mogoče, mesto vboda potopite v zelo vročo vodo ali ga segrejte na temperaturo nad 55 stopinj, saj pri tej temperaturi alergogene beljakovine strupa razpadejo.

Več srbskih turistov je v Grčiji opazilo strupenega morskega zmaja. FOTO: Jure Eržen

Ne le v Grčiji, tudi na Jadranu

In čeprav na morskega zmaja najpogosteje naletimo v Grčiji, ga najdemo tudi na Jadranu. Zato bodite previdni, da ne stopite nanj ali se ga ne dotaknete. Zraste okoli 10 centimetrov in običajno živi napol skrit v pesku in blatu. Je barve peska, zato ribo težko opazite. Na hrbtu ima črne bodice, ki jih aktivira, če stopite nanj, in skoznje sprosti strup v vaše telo. Za vbod te ribe je značilna zelo močna bolečina, ki se razvije v vsej svoji moči do pol ure po vbodu. Poleg neznosnih bolečin so stranski učinki lahko še vročina, slabost, vrtoglavica in bruhanje. V hujših primerih celo paraliza mišic in smrt. A to se zgodi res zelo redko.

Najbolj strupen je rumeni Poznamo štiri vrste morskih zmajev. Beli je najbolj razširjen in najštevilnejši v Jadranu. Poleg njega v Jadranskem morju najdemo še rumenega in črnega zmaja ter zmaja mrkulj. Beli morski zmaj lahko zraste v dolžino do 40 centimetrov in doseže težo do 1,5 kilograma. Najbolj strupen je rumeni, ki je v Jadranu zelo redek.

Poleg morskega zmaja so na eni od obal Krete junija opazili še nevarnejšo srebrno progasto napihovalko, eno najbolj strupenih rib na svetu. Tudi ta riba se je že pojavila v Jadranu. Prvič so primerek strupene napihovalke v hrvaškem Jadranu ulovili leta 2012 pri otoku Jakljanu nedaleč od Dubrovnika, novembra istega leta je piranski ribič Stelio Bonifacio ujel prvo ribo napihovalko v slovenskem morju. Maja letos so v medulinskem zalivu opazili sedem srebrnoprogastih napihovalk, ki vsebujejo izjemno močan strup tetrodotoksin. Za človeka je lahko usoden že majhen odmerek strupa.