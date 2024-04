Na kavo v vesoljčevo drobovje

Če ste navdušenci nad znanstveno fantastiko, vsekakor ne smete spustiti izleta v St. Germain v Švico. Tam lahko popijete kavo v baru, ki velja za najbolj grozljivega na svetu, narejen pa je po kultni filmski uspešnici Osmi potnik. Lokal je oblikovan kot morilski nezemljan in gostom se zdi, da sedijo v vesoljčevem drobovju. Bar je oblikoval Hans Ruedi Giger, ki je delal v filmski industriji, poimenoval pa ga je kar po sebi, H. R. Giger. Giger je bil del ekipe, ki je za Osmega potnika prejela oskarja za najboljši dosežek na področju vizualnih učinkov, sodeloval pa je pri ustvarjanju vseh filmov franšize. Bar v 400 let starem dvorcu je tudi razstavni prostor njegovih umetniških del.

Pravijo mu najgrozljivejši bar v Evropi.

Strop, stene, tla, oprema, mize in stoli so vsi ustvarjeni v umetnikovem priznanem slogu, s katerim je navdušil filmsko industrijo. Obiskovalcem je najlažje pripotovati z vlakom iz Züricha ali Ženeve. Od aprila do oktobra je odprt vsak dan od 10. do 21. ure. Najbrž ni treba poudarjati, da se v bar zgrinjajo oboževalci Osmega potnika z vsega sveta.

Osmi potnik, v izvirniku Alien, je znanstvenofantastična grozljivka režiserja Ridleyja Scotta iz leta 1979. Glavna zvezda filma je Sigourney Weaver, po velikem uspehu, ki ga je film doživel, pa je sledilo še pet nadaljevanj – v zadnjih dveh je v filmu nastopil še en kultni znanstvenofantastični lik, Predator. Glavni negativec je vesoljsko bitje z izjemnim ubijalskim instinktom, veliko močjo in kislino namesto sline.