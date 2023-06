Na Hrvaškem pri prašičih prvič potrdili afriško kugo. Veste, kako končajo okužene živali?

Afriška prašičja kuga (APK) je bila v ponedeljek prvič potrjena v sosednji Hrvaški, javnost obvešča Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). Gre za nalezljivo virusno bolezen domačih in divjih prašičev, za katero ni cepiva. UVHVVR poudarja, da bolezen ne predstavlja nevarnosti za zdravje drugih živalskih vrst in ljudi.

»Sum na bolezen so postavili 23. junija letos, bolezen pa so potrdili 26. junija letos. Okužena obrata sta v Vukovarsko-sremski županiji, v bližini meje s Srbijo ter Bosno in Hercegovino, ki je bolezen na območju Bijeline, Republika Srpska, prijavila prejšnji teden,« še pojasnjujejo.

Zabeležena in potrjena sta bila dva izbruha pri domačih prašičih: v obratu z osmimi prašiči, vsi so kazali znake bolezni, trije pa so poginili, ter v obratu s 40 prašiči, od katerih je eden poginil.

»V obeh obratih so bili izvedeni ukrepi v skladu z Uredbo 2020/687/EU (pokončanje vseh dovzetnih živali v okuženih obratih in neškodljivo uničenje, prepoved prometa s prašiči, vzpostavitev zaščitnega in ogroženega območja okrog izbruhov, vzorčenje, klinični pregledi, ipd.),« so zapisali v sporočilu. Vir okužbe še ni znan.