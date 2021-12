Na Hrvaškem potrdili: za smrt 33-letnika krivo cepivo

Na Hrvaškem so potrdili prvi primer smrti po cepljenju. Kot poročajo hrvaški mediji gre za 33-letnika, ki je umrl 17. marca, 12 dni po prejemu prve doze cepiva proti koronavirusu proizvajalca AstaZeneca. Umrl je zaradi redkega zapleta po cepljenju in sicer zaradi sindroma tromboze s trombocitopenija, ki so jo povezali s cepljenjem. Hrvaška agencija za zdravila in medicinske pripomočke in Hrvaški zavod za javno zdravje sta po preiskavi suma povezanosti cepljenja in smrti ocenili, da je je zelo verjetno, da je do nastalega odziva in smrtnega izzida prišlo zaradi odziva na cepljenje.

Po podatkih EME je do 14. novembra 2021 v evropski bazi bilo zabeleženih 624 prijav na sum sindroma tromboze s trombocitopentijo na približno 69 milijonov doz cepiva Vaxzevria podjetja AstraZeneca.

Slovenijo sta pretresla dva primera smrti zaradi cepljenja, v obeh primerih je šlo za cepivo Janssen. Umrli sta žena slovenskega diplomata, ki je bila cepljena v Belgiji in 20-letna Katja. Strokovnjaki kljub temu opozarjajo, da koristi cepljenja pretehtajo in da so takšni tragični primeri redkost.