Na Hrvaškem volitve: pred volišči dolge vrste, slovenska manjšina brez kandidata (FOTO)

Na Hrvaškem potekajo parlamentarne volitve, na katerih so svoj glas že oddali glavni akterji, med njimi predsednik vlade in HDZ Andrej Plenković ter predsednik države Zoran Milanović. Volišča so se odprla ob 7. uri, 151 poslancev sabora pa voli nekaj več kot 3,7 milijona volilnih upravičencev.

Do 16.30 jih je svoj glas oddala dobra polovica, kar je prek 15 odstotkov več kot pred štirimi leti.

Dolge vrste pred volišči

Volitev se je do 16.30 udeležilo 50,60 odstotka volilnih upravičencev, je sporočila državna volilna komisija (DIP). To je bistveno več kot na parlamentarnih volitvah julija 2020, ko je bila do te ure volilna udeležba 34,04-odstotna. Najvišja udeležba, 58,43-odstotna, je bila v prvi volilni enoti, ki obsega središče in del vzhodnega dela Zagreba, takoj za njo pa z odstotkom manj sledi šesta volilna enota, ki zajema zahodni del prestolnice. Najnižja volilna udeležba, približno 14 odstotnih točk nižja kot v prvi volilni enoti, je bila v peti volilni enoti, ki zajema območje južne Slavonije.

Hrvaška nevladna organizacija Gong, ki spremlja delovanje političnih ustanov in izvedbo volitev, je na družbenem omrežju Facebook popoldne sporočila, da so prejeli pritožbe več deset državljanov. Pritožili so se, da niso mogli oddati svojega glasu, ker jim je potekla osebna izkaznica, ki je potrebna za oddajo glasu. Gong je še opozoril, da svojega glasu niso mogli oddati niti nekateri volivci, ki jih kljub veljavni osebni izkaznici ni bilo na izpiskih iz volilnega imenika.

Predsednik vlade in HDZ Andrej Plenković FOTO: Marko Djurica Reuters

Slovenska manjšina brez kandidata

DIP je pred volitvami opozoril, da tisti, ki nimajo veljavne osebne izkaznice ali pa je niso pravočasno prevzeli, lahko oddajo svoj glas, če prevzamejo ustrezno potrdilo na pristojnem županijskem uradu. Veliko jih je to danes tudi storilo, zaradi česar so nastale tudi gneče na nekaterih upravnih enotah. Do okoli 16. ure so po podatkih DIP izdali 4700 teh potrdil.

Veliko volivcev se je na volišča odpravilo že v jutranjih urah. Dopoldne so pred nekaterimi volišči v prestolnici nastale tudi dolge vrste.

Slovenska manjšina na Hrvaškem tudi tokrat nima kandidata iz svojih vrst, a lahko izbira med kandidati, ki se potegujejo za poslanski položaj predstavnika albanske, bošnjaške, črnogorske, makedonske in slovenske narodne manjšine.

Po zaprtju volišč ob 19. uri bodo znani izidi vzporednih volitev. Državna volilna komisija bo prve neuradne delne izide začela objavljati ob 21. uri. Ankete kažejo prepričljivo zmago desnosredinski HDZ.