Na Hrvaškem burita duhove dva surova napada na delfine

Svet je pretresel strašljiv posnetek prestreljenega delfina v morju pri otoku Šolta. Medijem so ga poslali anonimni očividci, domnevajo pa, da je šlo za ribiče, ki so delfine na najbolj brutalen način odganjali od mrež in jate sardel. Domnevajo, da so nesrečnega sesalca ustrelili. Na fotografijah sta vidni dve strelni rani.

Primerov neodgovornega ravnanja do živali v morju je sicer nešteto, na las podoben se je zgodil dan prej, in sicer v Rovinju. Posadko neke jadrnice je pričakal čudovit prizor, ko so se okoli osme ure zvečer pred njimi pojavili najprej trije razigrani delfini, nato je prišla cela jata. Našteli so jih več kot deset. Brž so ugasnili motorje in uživali v njihovi igri ter pazili, da jih ne bi zmotili.

Niso mogli verjeti

Vsi pa le niso bili tako obzirni, že v roku pol ure so se pojavila plovila, pravzaprav je pribrzela cela flota najrazličnejših motornih čolnov, turističnih čolnov, bark in jaht. Nekateri so se zadrževali na razdalji, spet drugi so se jim pognali naproti, eden izmed gliserjev je celo sledil jati in jih opazno preganjal. Posadka prej omenjene jadrnice je samo osuplo opazovala, potem pa se zasidrala v Rovinju.

Še lep čas niso mogli verjeti, čemu so bili priča. Sploh ker se zavedajo, da delfinov nihče ne sme vznemirjati ter da je priporočljivo vzdrževati primerno razdaljo, zmanjšati hitrost, potem pa samo še uživati ​​ob pogledu na verjetno najlepše in najbolj znane prebivalce tega dela Jadranskega morja.

Ustreljeni delfin pri Šolti FOTO: Osebni arhiv