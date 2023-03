Na avstrijskem Koroškem se zmaga nasmiha socialdemokratom

Na današnjih deželnih volitvah na avstrijskem Koroškem so slavili socialdemokrati (SPÖ) z okoli 38,6 odstotka glasov podpore, kažejo prve projekcije televizije ORF in inštituta SORA. Drugo mesto so zasedli svobodnjaki (FPÖ) s 24,5 odstotka, tretje pa ljudska stranka (ÖVP) z 18,7 odstotka podpore. Vstop Zelenih v deželni zbor ostaja negotov.

Na današnjih deželnozborskih volitvah na avstrijskem Koroškem je približno 430.000 volilnih upravičencev odločalo o sestavi 36-članskega deželnega parlamenta.

Predvolilne ankete so zmago napovedovale vladajočim socialdemokratom pod vodstvom Petra Kaiserja, ki že deset let zaseda položaj koroškega deželnega glavarja in se mu tako nasmiha še tretji mandat.

Stranka je sicer glede na zadnje volitve leta 2018, ko so ji volivci namenili 47,9 odstotka glasov, izgubila precej podpore, čeprav je obdržala prvo mesto.

Svobodnjaki bi medtem lahko glede na trenutne izide izboljšali svoj rezultat izpred petih let, ko so prejeli slabih 23 odstotkov glasov.

Na tretje mesto se je uvrstila ljudska stranka

Na tretje mesto se je presenetljivo uvrstila ljudska stranka, ki je prav tako izboljšala rezultat izpred petih let, ko je prejela 15,5 odstotka glasov. Koalicijska partnerka socialdemokratov v deželni vladi je kljub drugačnim pričakovanjem prehitela Ekipo Koroška (Team Kärnten), ki lahko računa na 9,6 odstotka podpore.

Zeleni s koroško Slovenko Olgo Voglauer kot vodilno kandidatko so glede na projekcije dobili 4,1 odstotka podpore, s čimer jim za zdaj ni uspelo prestopiti petodstotnega volilnega praga. Njihov vstop v celovški deželni zbor tako ostaja negotov. Stranka Neos pa je z 2,2-odstotno podporo precej pod petodstotnim pragom.

Začasni končni izidi volitev, vključno z glasovnicami, ki so bile oddane predčasno, naj bi bili znani danes zvečer.

Za 36 sedežev v celovškem deželnem zboru se je potegovalo osem strank, dve listi pa sta kandidirali le v posameznih volilnih okrajih. Koroški Slovenci niso imeli samostojne liste, pripadniki manjšine pa so kandidirali na listah več strank.