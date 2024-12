Muhamed je bilo lani najbolj priljubljeno ime za dečke v Angliji

Muhamed je bilo najbolj priljubljeno ime za dečke v Angliji in Walesu v letu 2023, z več kot 4600 otroki, registriranimi s tem imenom, poroča BBC. Ime Mohamed je med desetimi najbolj priljubljenimi imeni za dečke že od leta 2016, zdaj pa je prehitelo doslej najbolj priljubljeno ime Noah, kažejo podatki Urada za nacionalno statistiko (ONS).

Vendar pa obstajajo regionalne razlike, saj ime Muhamed ni med desetimi najbolj priljubljenimi imeni v treh regijah Anglije. Druge različice imena, kot sta Mohamed in Mohamad, so prav tako uvrščene med 100 najbolj priljubljenih imen za dečke v Angliji in Walesu. ONS vsako različico imena obravnava kot ločeno, različne oblike imena Muhamed pa so že vrsto let priljubljene.

Olivia ostaja najbolj priljubljeno ime za deklice

Olivia ostaja najbolj priljubljeno ime za deklice, sledita ji Amelia in Isla. Vrh seznama je ostal nespremenjen od leta 2022.

Nova imena na seznamu 100 najbolj priljubljenih imen za deklice so Lilah, Raya in Hazel, medtem ko so se Jax, Enzo in Bodhi uvrstili med 100 najbolj priljubljenih imen za dečke.

Imena, navdihnjena s slavnimi osebnostmi

ONS je v četrtek izjavil, da pop kultura še vedno vpliva na izbiro imen, pri čemer so omenili pevke, kot sta Billie Eilish in Lana Del Rey, imena otrok družine Kardashian-Jenner, kot sta Reign in Saint, ter filmski zvezdi Margot Robbie in Cillian Murphy.

Druga imena, navdihnjena z glasbeniki, kot so Miley, Rihanna, Kendrick in Elton, so prav tako zabeležila porast priljubljenosti v letu 2023, verjetno zaradi izdaj albumov, turnej ali odmevnih nastopov Miley Cyrus, Kendricka Lamarja, Eltona Johna in Rihanne.

Kraljeva imena so bila v letu 2023 manj priljubljena, kar je del trenda, ki traja že nekaj časa. Imena, kot so George, Archie, Harry in Charlotte, so izgubila na priljubljenosti, prav tako Elizabeth in Charles. Podatki o najbolj priljubljenih imenih za leto 2022 so bili objavljeni maja lani, datum objave za leto 2024 pa še ni potrjen.

Kako je z imeni Muhamed in Noah v Sloveniji?

Imeni se ne pojavljata prav pogosto, je pa Noah v Sloveniji bolj zaželen med imeni kot Muhamed, kar razkriva razpredelnica Statističnega urada.