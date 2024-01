Mraz stisnil sever Evrope: Takih temperatur niso imeli že 25 let, izmerili so -43,8

Severno Evropo stiska polarni mraz. Razmere so še posebej težke na Švedskem. V sredo so v tej državi zabeležili novo najnižjo temperaturo to zimsko sezono, ki je podrla rekord, postavljen v začetku tega tedna, bila pa je tudi najhladnejša januarska noč v 25 letih.

V sredo zvečer so namreč na najsevernejši meteorološki postaji švedskega meteorološkega in hidrološkega inštituta (SMHI) v občini Kiruna zabeležili najnižjo temperaturo v tej sezoni.

»Naša postaja v Naimakki je v sredo zvečer zabeležila -43,8 stopinje Celzija,« je za Aftonbladet povedal inštitutski meteorolog Linus Karlsson. »Milo rečeno je hladno,« je dodal. To je celo nižje od -43,6 stopinje Celzija, ki jih je prejšnjo sredo zabeležila meteorološka postaja v Kvikkjokk-Årrenjarka na severu Švedske. Po podatkih nacionalne vremenske agencije SMHI je bila to najnižja temperatura na tej vremenski postaji od začetka merjenja leta 1888. Po nekaterih virih naj bi temperatura kasneje v Naimakki padla še nižje, na -44,3 stopinje.

V četrtek zvečer je več postaj zabeležilo temperature pod -40 stopinj. Ta teden je tudi prvič, da so temperature na Švedskem padle pod -40 stopinj po letu 2021. Najvišja temperatura v petek zjutraj je bila v severnem mestu Öland, in sicer -1,4 stopinje. To pomeni, da je trend iz zadnjih dni še vedno prisoten. »Obstaja širok razpon, vendar je vsa Švedska pod ničlo,« je dejal Karlsson.

Kot poročajo tuji mediji, naj bi se izjemno hladno vreme na severu nadaljevalo tudi konec tedna. Otoplitev se obeta šele okoli torka, vendar na severu države, medtem ko bo na jugu hladneje. »Norrland (najsevernejša, največja in najmanj poseljena izmed treh švedskih držav, op.a.), ki jo sestavlja devet provinc, bo nad ničlo, medtem ko je jug države pod ničlo. Malo je na glavo,« je povedal meteorolog.

Skandinavija se z mrazom bori že od decembra. Povprečna decembrska temperatura na Norveškem je bila 2,3 stopinje pod povprečjem, na Švedskem in Finskem pa so bile temperature v nekaterih regijah kar 6 stopinj pod povprečjem. Vrnitev temperatur v bolj ali manj sezonsko »normalo« se v Skandinaviji obeta prihodnji teden. Vendar pa bo ta predah trajal le nekaj dni pred vrnitvijo hladnejšega vremena. Strokovnjaki nižje temperature od povprečnih napovedujejo tudi za Veliko Britanijo, Francijo in Nemčijo.