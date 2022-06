Most na Pelješac dobil uradno ime, bo poleti vendarle že odprt?

Pelješki most je uradno dobil ime – Pelješac. Kdaj ga bodo odprli za promet, še ni znano, saj še vedno niso dokončali povezovalnih cest. Po dosedanjih informacijah bodo avtomobili čez most lahko začeli voziti v drugi polovici julija. Ko bo odprt, pa bi lahko postal tudi nova turistična zanimivost, piše hrvaški tednik Nacional.

Ime je pretekli teden razkrila tabla, ki so jo postavili na začetku mostu, na njej pa je poleg imena Pelješac zapisana tudi njegova dolžina, ki znaša 2.404 metre, je danes razkril hrvaški časnik Jutarnji list.

Kdaj bo odprtje?

Podjetje Hrvatske autoceste je odprtje mostu za promet napovedalo za začetek turistične sezone, a so ga zaradi zamud pri gradnji povezovalnih cest prestavili.

Most Pelješac je delo slovenskega inženirja Marjana Pipenbaherja in kitajskega gradbenega podjetja China Road and Bridge Corporation (CRBC). Njegova gradnja se je po 1.277 dneh končala konec januarja letos.

Z mostom Pelješac bo Hrvaška prvič v zgodovini samostojne države povezana v enotno celoto, saj skrajni jug države ne bo več ločen od matice. Na polotoku zato zdaj ne rastejo samo cene zemljišč, ampak pričakujejo, da se bosta povečala tudi zanimanje pomorcev za skrajni jug Hrvaške in promet v marinah, piše Nacional.

Velik pomen za razvoj turizma

To so za tednik potrdili tudi na ministrstvu za pomorstvo, promet in infrastrukturo. »Verjamemo, da bo most prispeval k izboljšanju razvoja pomorskega turizma na skrajnem jugu Hrvaške. Poleg tega, da bo pelješki most prinesel neprekinjeno prometno zvezo, pa se s svojo konstrukcijo nevsiljivo zliva s pogledom na Malostonski zaliv. Domnevamo lahko, da bo kot tak predstavljal svojevrstno zanimivost na morju in pritegnil radovednost pomorcev, ki plujejo na tem območju,« so pojasnili na ministrstvu.

S tem se strinjajo tudi na ministrstvu za turizem, kjer predvidevajo, da bodo rezultati na področju turizma na skrajnem jugu Hrvaške odslej manj odvisni od dostopnosti letalskih povezav. »Verjamemo, da bo ta prometna povezava imela pozitiven vpliv na območje okoli samega mostu, posebno na Pelješac pa tudi na celoten dubrovniški arhipelag in Konavle, ker bodo zdaj dostopni tudi turistom, ki na Hrvaško tradicionalno prihajajo z avtomobili,« so sporočili.