Moški se je zažgal pred stavbo, kjer sodijo Trumpu: gorel je nekaj minut (FOTO)

Moški se je zažgal pred sodiščem v New Yorku, kjer poteka zgodovinsko sojenje Donaldu Trumpu zaradi ponarejanja poslovnih dokumentov, poročajo ameriški mediji. Priča, ki se je znašla na prizorišču grozljivega dogodka, je povedala, da je najprej videla moškega, ki je metal letake v zrak, nato pa se je polil iz pločevinke in zažgal.

Razlog za incident ni znan

FOTO: Angela Weiss Afp

FOTO: Angela Weiss Afp

FOTO: Angela Weiss Afp

»Takrat sem rekel: 'Oh, sranje, kaj bom videl?',« je povedal za Reuters.

Priča, ki se je predstavila kot Dave, vendar ni želela povedati svojega priimka, je povedala, da je moški gorel nekaj minut.

CNN poroča, da je moški pred samosežigom vrgel v zrak letake, na katerih piše, da je newyorška univerza krinka za mafijo in navaja razne obtožbe na račun izobraževalne ustanove. Protestniku so priskočili na pomoč in ena oseba ga je pogasila z gasilnim aparatom, nakar so ga odpeljali v bolnišnico.