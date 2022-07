Morski psi vedno večji: včasih pet, zdaj že šest metrov

Posebna zaščita, ki jo uživajo nekatere živalske vrste po svetu, ki bi sicer kaj lahko izginile z našega planeta, se, kot kaže, obrestuje. Vsaj kar se tiče morskih psov, ki domujejo v Tihem oceanu.

V Tihem oceanu so opazili, da vedno večji postajajo tudi tigrasti morski psi.

Tamkajšnje vode so že nekaj let zaščitene, na južnem delu je prepovedan lov na večino vrst, od leta 2006 na območju Francoske Polinezije ni dovoljen lov na morske pse, pred nekaj leti so enako prepoved sprejeli na Havajih. Obilica hrane in nobenih naravnih sovražnikov je recept za razcvet morskih psov.

Ti postajajo vedno večji, morski biologi pa opažajo, da so se nekateri začeli tudi nenavadno obnašati. Beli morski psi so bili denimo vedno samotarji. Nikoli niso lovili v skupinah, temveč so drug drugega obravnavali kot konkurenco. Zdaj so ob obali Havajev opazili skupino treh samic, ki so se hranile s kadavrom kita, česar morski biolog Chris Lowe v svoji dolgoletni karieri še ni videl.

Na območju Francoske Polinezije lov nanje ni dovoljen. FOTO: Shalamov/Getty Images

»En morski pes in kit ni nič nenavadnega, a tri velike samice na enem viru hrane, to je nekaj povsem drugega. To pomeni, da so morali biti ti trije morski psi dovolj blizu drug drugemu, da so zaznali vonj kita, kar pa lahko pomeni, da so skupaj potovali. Česa takšnega v preteklosti še nismo opazili in nismo mogli proučevati. Takšno vedenje je novo in ga še ne razumemo,« je dejal Lowe. Tudi zadnje študije, ki so jih izvedli v ameriških teritorialnih vodah, so osupnile biologe. Če so samice velikega belega morskega psa še nedavno zrasle v povprečju do okoli 4,5 in 4,8 metra, samci pa do tri ali štiri metre, pa samice zdaj v dolžino dosegajo že neverjetnih šest metrov.

Veliko večji so postali tudi tigrasti morski psi, ki jih proučujejo morski biologi v vodah okrog Francoske Polinezije, kjer so pred desetletjem ustvarili eno največjih svetišč za morske pse na svetu. Tam so nekoč domovali tigrasti morski psi, ki niso dosegli več kot 3,6 metra v dolžino, zdaj pa so biologi opazili primerke, velike skoraj pet metrov. Kaj to pomeni za prihodnost te in drugih vrst morskih živali pa tudi za varnost ljudi, ki živijo na teh območjih, bodo morali biologi še ugotoviti.