Morje v Zadru na več mestih močno onesnaženo, ljudje poročajo o boleznih, turisti grozijo s tožbami (VIDEO)

Na mestnem kopališču Kolovare v Zadru se fekalije že dneve razlivajo v neposredni bližini kopalcev, vir izlitja pa je jašek pred stavbo nekdanjega županijskega zavoda za javno zdravstvo, ki je že zaklenjen že dve leti, piše splitska Slobodna Dalmacija.

Pravijo, da se naokoli širi neznosen smrad in celoten prizor je preprosto povedano grozen. Še hujše od slabega vtisa o glavnem mestnem kopališču pa je dejstvo, da se med kopalci lahko širijo črevesne okužbe in druge bolezni, saj prav fekalije dobesedno prepojijo območje plaže, kjer se zadržujejo ljudje in majhni otroci. Le nekaj metrov od omenjenega izvora se nahajajo kopalci, ki jih nihče ne opozarja!

FOTO: YouTube

»Pravkar sem vzel vzorce morja, da bi preveril, ali je nastala situacija povzročila onesnaženje morja s fekalijami in ali obstaja morebitna nevarnost za kopalce. Po opravljenem testiranju sta dva indikatorja, ki kažeta na onesnaženost morja s fekalijami. Mikrobiološka kazalca, ki ju spremljamo, sta črevesni enterokok in E. coli,« je za omenjeni portal povedal inž. Benito Pucar, vodja Oddelka za zdravstveno ekologijo Zavoda za javno zdravstvo Zadar. Dodaja, da če bodo prvi rezultati pokazali, da je morje onesnaženo, bodo na tem mestu takoj izobesili opozorilo o prepovedi kopanja.

O novem onesnaženju poročajo tudi zadrski mediji. Takole piše 057.info o izlivu fekalij v zalivu Jazine: »Od bralca smo prejeli posnetek, ki prikazuje, kako iz cevi na višini ribarnice iztekajo fekalije s toaletnim papirjem.«

Žal to niso edina mesta, kjer se v morju okoli Zadra skrivajo bolezni

Spomnimo, pred mesecem je več domačinov in turistov, opozarjalo na rotavirus, ki je prisoten na plaži Borik. Zbolela je cela družina iz Nemčije, še ena družina pa resno razmišlja o tožbi in odškodnini, ker so preživljali podobno težavo. »Lep pozdrav! Prejšnji teden smo pri vas najeli apartma in konec tedna so se moja hči in vnuki kopali v zalivu in cela družina je hudo zbolela. Bili smo tako naivni, saj smo mislili, da je nevarnost mimo, saj tako veliko ljudi se je kopalo na plaži. Nismo še ozdraveli in smo morali prositi zdravnika za zdravljenje. Zelo smo zaskrbljeni in se sprašujemo, s čim smo se okužili. Ali veste in ali lahko ugotovite, kakšna okužba je v morju? Zelo bi bili hvaležni, če bi nam lahko pomagali,« piše v sporočilu, ki so ga lastniku apartmaja v Zadru poslali gostje iz Nemčije.