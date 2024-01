Mops Kuma je letel že 250-krat

Newyorški pes pasme mops po imenu Kuma se lahko pohvali, da je prepotoval več sveta kot večina ljudi. Bil je v Franciji, Kanadi, na Portugalskem in celo v Južni Koreji. Ker vse svoje popotniške podvige tudi pridno dokumentira oziroma to v njegovem imenu počne njegov skrbnik Sid Henderson, ni čudno, da je Kuma postal pravi spletni vplivnež, ki ima samo na instagramu skoraj 125.000 sledilcev, na tiktoku pa še dodatnih 77.000. Svetovljan potuje, odkar je bil mladiček, saj ga 38-letnik, če se le da, vedno vzame s seboj na svoja poslovno obarvana potovanja.

Največkrat izbereta letalsko družbo Delta Air Lines, večjih težav s potovanji pa naj psiček do zdaj ne bi imel. »Na letalu sva res diskretna. Jaz ne delam cirkusa iz njegove prisotnosti, on pa večino potovanja preprosto prespi,« pravi Henderson. Sedemletni Kuma potuje v majhni torbi, ki je vseskozi ob Hendersonovih nogah. Kljub temu da letalo odlično prenaša, ga Henderson običajno ne jemlje na polete, daljše od sedem ur. Na letališčih je mali pasji očarljivec deležen pozornosti in nasmehov, kar godi tudi njegovemu skrbniku.

Da bi se Kuma dobro počutil na letalu, ga Henderson pred potovanjem dobro sprehodi. Nato je njegova glavna skrb najti prostor, kjer bo psiček lahko opravil svoje potrebe – to na letališčih po navadi stori na odprtih prostorih za kadilce.

Čeprav je pravi svetovni popotnik, pa se Kuma za to ne zmeni kaj prida. »Kumi je vseeno, ali je v Parizu, Koreji, ali kjer koli drugje na svetu. V resnici le rad ovohava nove kraje,« meni Henderson.